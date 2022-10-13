月費6.99元 Netflix全新含廣告訂閱方案11月推出

Netflix新推出的含廣告基本訂閱方案，11月3日起在美國每月收費6.99美元。(路透)

全球最大影音串流平台Netflix 含廣告的訂閱方案，將自11月3日起在美國收費每月6.99美元。這個收費標準比起Disney +也即將推出的含廣告方案便宜1美元，多家平台即將短兵相接，Netflix押注能吸引到精打細算的消費者，推動用戶數強勁成長。

Netflix的含廣告基本方案（Basic with Ads），包括每小時播放4到5分鐘廣告，用戶無法下載電影 和電視劇。因為授權限制的關係，初期有些影片會看不到。

廣告長度介於15至30秒間，將在影片播出之前和中間放送。廣告商可以不讓廣告出現在他們不喜或認為不宜的內容上。為了幫助廣告商了解投放效果，評級公司尼爾森（Nielsen）2023年起將在美國提供旗下的數位廣告收視率（Digital Ad Ratings）服務。

Netflix多年來一直抗拒播放廣告，但最近幾季的用戶成長欠佳，如今也不得不向市場低頭，推出該公司第一個平價含廣告訂閱方案。全球用戶數達約2.21億的Netflix今年前兩季流失訂戶，預計第3季將僅增加100萬用戶。Netflix的廣告支援服務選擇微軟進行合作。

Netflix含廣告訂閱方案的定價比Disney+和Hulu便宜，後面兩家公司都是7.99美元，HBO Max的含廣告方案更貴，要價9.99美元。

根據營運長Greg Peters，Netflix將於下周二盤後公布第3季獲利，以及新的用戶和營收預測。

這家影音串流霸主表示，含廣告訂閱方案推出時將有數百家廣告商，而廣告時段已幾乎全數售罄。

初期，兒童節目和新上檔電影不會有廣告，較老的電影可能插播廣告。

含廣告的訂閱方案11月1日先在加拿大和墨西哥推出，接著澳洲、巴西、法國、德國、義大利、日本、南韓、英國和美國11月3日起有此服務。西班牙要等到11月10日。

在新訂閱方案的消息宣布後，Netflix股價勁揚，周四收漲在232.51美元，漲幅5.27%。這支股票今年來大跌62%，正邁向2014年以來首見的年線收黑。