輝達、英特爾遊戲顯卡新品上市 超微11月3日發表新產品

輝達的旗艦產品RTX 4090遊戲顯卡12日上市，建議售價為1,599美元。（美聯社）

遊戲顯卡市場競爭日趨激烈，輝達（Nvidia）和英特爾（Intel）12日各自堆出新的顯示卡產品，輝達搶攻著重高校運算的遊戲玩家，英特爾則訴求追求平價CP值、效能只要略優於輝達上一代產品即可的消費者，超微（AMD）也表示將在11月3日發表新品。

MarketWatch報導，輝達的旗艦產品RTX 4090遊戲顯卡12日上市，建議售價為1,599美元，比之前的頂級產品、2020年推出的RTX 3090貴了100美元。

對習慣摩爾定律預測、顯卡產品定價都差不多的玩家來說，可能不會對漲價感到太愉快，輝達執行長黃仁勳 已解釋，摩爾定律不再適用於遊戲顯卡，因為矽的價格「貴太多了」

在輝達發表下一代RTX 4000系列顯卡產品的一周後，英特爾也在9月底宣布，將在10月12日推出Arc A770遊戲顯卡，售價329美元起，正好與輝達的RTX 4090在同一天上市。

輝達著眼於追求尖端效能的玩家，英特爾則希望吸引更主流的玩家，宣稱A770的效能優於輝達上一代的RTX 3060顯卡。英特爾進軍繪圖晶片 市場，力圖「大衛扳倒歌利亞」，正值輝達持續蠶食英特爾的市占。

同時，超微Radeon產品部門主管在推這表示，在11月3日發表新款的RX 7000遊戲顯卡，時間點正好是11日1日發布上季財報後不久。