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分析師：蘋果下一個MacBook生產中心 可能是「這一國」

記者林宸誼／即時報導
蘋果MacBook Air。（路透）
蘋果MacBook Air。（路透）

天風證券分析師分析師郭明錤表示，蘋果公司將繼續實現供應鏈多樣化，未來可能將MacBook的生產擴大到泰國；而全球iPhone訂單轉移到印度

目前蘋果的全系列MacBook Air和MacBook Pro機型都在中國工廠組裝。

集微網報導，郭明錤指出，目前大部分MacBook組裝都在中國進行，儘管蘋果已經將更多的全球iPhone訂單轉移到印度，從長遠來看，郭明錤認為，非中國市場將由中國以外的組裝基地提供服務；而中國區域的組裝廠，將主要處理龐大的境內訂單。

郭明錤11日在Twitter上說，蘋果的計畫可能涉及塔塔集團與和碩或緯創合作，在印度發展iPhone組裝廠，這與9月初的傳言相呼應。由於80%以上在印度生產的iPhone用於滿足該國境內需求，他認為這種潛在的搭配可能會加速提高非中國iPhone的生產比例。

中國IT網站cnBeta網站報導，對於MacBook筆記型產品，郭明錤認為該產品類別，主要是以泰國。蘋果的長期MacBook供應商廣達電腦，在過去幾年中一直在擴大在泰國的業務。

至於轉移產能可能需要多長時間，郭明錤預期是三年至五年內，包括美國市場在內的MacBook設備可能由中國以外的組裝基地供應，以減少潛在風險的影響。

天風證券分析師分析師郭明錤表示，蘋果公司將繼續實現供應鏈多樣化，未來可能將Mac...
天風證券分析師分析師郭明錤表示，蘋果公司將繼續實現供應鏈多樣化，未來可能將MacBook 的生產擴大到泰國。（取材自推特）

蘋果 iPhone 印度

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