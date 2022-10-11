iPhone拍照6實用技巧：音量鍵當快門、滑一下就連拍…

iPhone 14全系列都有動作模式，拍攝影片時，畫面呈現就如同手持穩定器一樣自然不抖動。（翻攝自蘋果官網）

現代社會人手一機，在日常碰到什麼特別的事情，就會隨手拍照記錄下來。日本媒體「All About」近來就分享，表示許多人手上的iPhone手機 ，其實隱藏著許多不為人知，方便攝影 的實用機能。

1.音量鍵可當作快門

一般在拍照時，大家都習慣點擊螢幕下方的圓形快門按鈕。但其實瞄準好畫面之後，按下iPhone的音量鍵，也能夠拍出照片。

2.長按快門會進入錄影模式

若是長壓快門鍵，數秒後就會自動進入錄影模式，鬆開按鈕後則結束拍攝。此法適合用於拍攝數秒的短片，如果長時間拍攝，建議還是切換到正式的錄影模式。

3.按下快門鍵往左滑可連拍

手指按下快門鍵後，在不離開的情況下迅速往左滑，會進入連拍模式。數字則表示連拍的張數。但要注意此法只適用於iPhone XS、iPhone XR及往後的機種，舊機種的連拍則是長壓快門鍵即可。

4.利用光學變焦放大縮小而不減損畫質

iPhone的光學變焦功能，有著即使改變圖片大小，也能維持一定解析度的功用。長壓拍照時的顯示的「1x」數字，就能使用光學變焦調整照片範圍。

5.關閉「原況相片」功能

iPhone內建的「原況相片」功能在拍攝同時，也會紀錄圖像前後的1.5秒，使相片看起來更為生動，但相對的占用空間較大，而且轉檔起來也很麻煩。若是只想拍攝一般的照片，可以依序點擊「設定」、「相機」、「保留設定」裡頭的「原況相片」來解除這個功能。

6.手動對焦

雖然iPhone有智慧型對焦功能，不過也可以靠著輕觸螢幕畫面，來改變對焦的物件。稍微長壓畫面，則可以將對焦畫面固定在長壓處。