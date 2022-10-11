對蘋果降評後再出手 美銀分析師估iPad今明年銷量下滑

蘋果平板電腦產品iPad。（路透）

美銀證券（BofA Securities）表示，蘋果 平板電腦iPad在疫情期間銷量激增，如今可能演變為iPad今、明年的銷量下滑。

蘋果公司在9月發表一系列新產品，包括新款智慧手機iPhone 14、智慧手表Apple Watch與耳機AirPods。初期數據顯示，市場對售價較高的iPhone 14 Pro和Pro Max機款的需求高於基本款的iPhone 14與iPhone 14 Plus。

不久後，金融機構Jefferies表示，iPhone 14在中國的需求顯然不如預期強勁，彭博資訊則報導，蘋果撤回要在今年稍後的新手機增產計畫。

在彭博發出報導之後，美銀分析師莫罕（Wamsi Mohan）已將蘋果的股票投資評級從「買進」降為「中立」，目標價為每股160美元，理由是消費者支出減緩可能會同時衝擊服務與硬體的營收 。莫罕在10日又對iPad銷售提出新的疑慮。

莫罕周一（10日）發表的一份研究報告指出：「儘管這項產品持續吸引高比率的新用戶（在任何季度、甚至是疫情前，約50%的購買是新採用這項裝置的），但換機率依然低。」「我們預期這是這個類別處於結構性下滑的一個作用。」

莫罕表示，根據美銀證券的分析，iPad在2020年至2022年銷量達4180萬台，除了新需求外，也因為遠距工作和學習趨勢促使消費者加速替換手上的舊平板電腦。他說：「依我們的看法，在這增加的銷量中，有四分之一是與加速換機有關，我們預期這導致iPad在2022年與2023年的iPad出貨量年比下滑。但如果疫後工作/學習趨勢導致消費者行為有內在的變化並且增加替換程度，那麼可能會提高我們對iPad的2024年展望。」

巴隆周刊報導，蘋果未立即對上述說法置評。

這位分析師還表示，iPad的平均銷售價格可能下滑，此時消費者苦於應付當前嚴重的通膨，「2023年平均銷售價格趨勢會低於2022年，因為在較疲弱的消費者環境中，較低階iPad占銷售的比率提高」。

蘋果在4至6月一季中，iPad的營收貢獻為72億美元，公司整體營收為830億美元。

蘋果股價10日收盤小漲0.24%至每股140.42美元，今年來股價已下跌21%。蘋果預定10月27日公布上季財報。