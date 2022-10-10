玩雲霄飛車 救護車竟來了？全因iPhone 14啟動車禍偵測

美國已出現幾名iPhone用戶在玩雲霄飛車時，明明未身處危險仍觸發車禍偵測功能。（路透）

iPhone 14系列的車禍 偵測功能會撥打緊急電話，但美國已出現幾個案例是，用戶在玩雲霄飛車時，明明未身處危險仍觸發這項功能，讓繁忙的緊急服務人員誤以為悲劇上演，實際上只是烏龍一場。

懷特（Sara White）9月曾去國王島遊樂園遊玩，搭上Mystic Timbers雲霄飛車，攀上109英尺的高處，以每小時超過50英里速度飛馳。隨後，她低頭看手機時發現，未解鎖的螢幕上出現多通未接來電和緊急服務人員的語音郵件，詢問她的情況。

原來在玩雲霄飛車時，她腰包內的iPhone觸發了車禍偵測功能，自動傳出求援的語音訊息，甚至可聽到背景有來自雲霄飛車乘客的尖叫聲、音樂、遊樂園裡其他聲音。

根據911的報告，救援團隊被派去當地，未找到事故現場。當懷特意識到這起烏龍事件時（諷刺的是，她正在排隊準備玩碰碰車）便回撥號碼，告訴救援人員她沒事。

華爾街日報記者史登（Joanna Stern）說，華倫郡緊急聯絡中心向她提供了6個國王島遊樂設施啟動車禍偵測的錄音，這都是9月才發售iPhone 14新機的成果。有人玩芝加哥附近的六旗樂園「小丑」雲霄飛車，也觸發了類似的警報。

若iPhone 14系列偵測到嚴重車禍，會在螢幕上出現10秒的警示，接著倒數10秒，時間到了自動撥打緊急電話（除非取消）並提供位置資訊。若用戶設有緊急聯絡人，iPhone將寄送訊息給他們。

這項功能已開始展現其用處，近期一起發生於內布拉斯加州的致命車禍事件，當時沒人能立即撥打電話求救，這項功能便派上用場，成功向當局通報。

桑德斯 （Douglas Sonders）在西邊公路騎摩托車時，他新買的iPhone 14 Pro Max從把手上飛出去。他覺得找不回來，便騎到蘋果專賣店再拿一支新的。

不料飛出去的iPhone觸發了車禍偵測功能，所有他設定的緊急聯絡人都接獲訊息。桑德斯女友說：「我嚇壞了，我不禁想到最壞的情況。」桑德斯母親收到訊息後，也極度擔憂，最後她聯繫上桑德斯一位朋友，才得知桑德斯一切安好。

如今，幸好蘋果將釋出自動更新，幫助裝置區分雲霄飛車和車禍，同時建議用戶搭雲霄飛車時將iPhone 14或新版Apple Watch調成飛航模式，或乾脆關閉這個預設開啟的功能。然而，在一切紛擾後，桑德斯仍會繼續開啟車禍偵測功能，「我證明了它有效。我媽媽很感謝有這個功能，若我真的發生車禍，他們能找到我。」