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蘋果新一代SE機款神似iPhone XR？傳6.1吋螢幕有劉海

編譯葉亭均／綜合外電
分析師表示，蘋果新一代平價機款iPhone SE將搭載6.1吋LCD螢幕，而且出現「劉海」，可能和iPhone XR的設計類似。（美聯社）
分析師表示，蘋果新一代平價機款iPhone SE將搭載6.1吋LCD螢幕，而且出現「劉海」，可能和iPhone XR的設計類似。（美聯社）

蘋果下一代的平價機款iPhone SE可望變得更像目前的iPhone機款，分析師表示，新一代iPhone SE將搭載6.1吋LCD螢幕，而且出現「劉海」。

AppleInsider網站報導，蘋果目前在市面上的iPhone SE為第三代，其升級是以內部升級為主，不過第四代的升級可能更多。根據一份關於新一代iPhone SE的報告，蘋果顯然可能讓這支新機款有更多改進處。

顯示器供應鏈顧問公司（DSCC）分析師羅斯‧楊（Ross Young）在接受MacRumors採訪時最新預測，新一代iPhone SE將採用6.1吋顯示器，且螢幕上方附帶有「劉海」缺口。此外，蘋果也可能在2024年將動態島（Dynamic Island）加入SE機款。

轉換成滿版螢幕必須讓iPhone SE系列長期來繼續使用的Home鍵移除，但上方包含劉海不必然代表一定會過渡至採用臉部辨識Face ID。有種說法是，可轉向採用側邊的Touch ID系統，像是iPad Air。

羅斯‧楊的說法顯然與其他市場上關於新一代iPhone SE的初期說法相吻合。

天風國際證券分析師郭明錤去年12月預測大尺寸的螢幕將在2023年到來。今年8月，有人推測蘋果可能會讓iPhone SE採用類似iPhone XR的設計，也就是搭載大型LCD螢幕並附帶劉海，原因是蘋果傾向再度採用舊款高人氣的智慧手機設計，做為iPhone SE的設計參考。

iPhone 蘋果 分析師

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