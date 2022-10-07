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蘋果iPhone 15改革 可能全面採用Type-C

編譯林奇賢／綜合外電
分析師表示，蘋果iPhone 15可能全面採用USB-C（Type-C）的充電埠規格。（路透）
分析師表示，蘋果iPhone 15可能全面採用USB-C（Type-C）的充電埠規格。（路透）

分析師表示，蘋果公司下一代iPhone（暫稱iPhone 15）可能全面採用USB-C（Type-C）的充電埠規格，而且不只是要因應歐盟的新規定，而是要在美國等全球市場推出。

CNBC報導，歐洲議會4日批准一項法律，將要求歐盟境內銷售的手機、平板電腦、數位相機等電子產品，在2024年底前都須採用USB-C充電埠。蘋果目前使用自家的lightning充電埠，但iPhone 15可望迎來改變。

CCS Insight首席分析師Ben Wood本周稍早在報告中說：「如今蘋果勢必在明年推出iPhone 15時屈服、過渡至USB-C，這無法避免。」

他說：「我的想法是，蘋果已在MacBook和iPad Pro改用USB-C，因此過渡已開始。iPhone 14和前幾代相差沒那麼大，所以iPhone 15可能在設計上邁出更大一步。因此，這將是改變的好時機。」

彭博資訊5月報導，蘋果正為未來的iPhone模型機測試USB-C充電，但最快也要到2023年才會推出。

IDC產業分析師Bryan Ma指出，若這個美國科技巨頭明年採用USB-C，將對全球的iPhones做出改變，而非只對歐盟這麼做。

他說：「最有可能的情況是，他們把採用這種通用充電規格的規模擴及全球，而非必須製造個別零件，除非他們覺得從（lightning）充電器和配件等東西賺了很多（錢），使他們覺得還值得維持區分。」

iPhone 蘋果 歐盟

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