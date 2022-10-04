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蘋果受挫 歐洲議會通過充電接頭統一Type C規格

中央社史特拉斯堡4日綜合外電報導
歐洲議會今天通過新法，自2024年底開始，歐洲聯盟境內所有智慧手機、平板電腦、攝影相機充電接頭統一採Type C規格，開全球先例，預料將對iPhone製造商蘋果影響最大。圖╱記者張睿杰
歐洲議會今天通過新法，自2024年底開始，歐洲聯盟境內所有智慧手機、平板電腦、攝影相機充電接頭統一採Type C規格，開全球先例，預料將對iPhone製造商蘋果影響最大。圖╱記者張睿杰

歐洲議會今天通過新法，自2024年底開始，歐洲聯盟境內所有智慧手機、平板電腦、攝影相機充電接頭統一採Type C規格，開全球先例，預料將對iPhone製造商蘋果影響最大。

法新社報導，歐洲議會（European Parliament）以602票贊成13票反對通過這項法案，讓許多製造商已採用的Type C（USB-C）將成為歐洲聯盟（EU）境內行動電子裝置充電接頭單一規格，並將迫使蘋果（Apple）旗下智慧手機iPhone棄用過時的獨家Lightning充電接頭。

至於筆記型電腦則獲得較長緩衝期，自2026年初開始充電接頭才須統一採Type C規格。

歐盟議員表示，讓充電接頭規格單一化，將使得歐洲民眾生活更簡便，減少大量過時的充電器，並讓消費者支付費用降低。

主管市場競爭事務的歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）表示，歐盟估計，新規定將可使得歐盟民眾整體每年節省至少2億歐元（約2億美元）支出，也可使歐盟境內每年電子廢棄物減少1000多公噸。

歐盟這項行動預料將在全球掀起連鎖效應。由27國組成的歐盟一共有4億5000萬人口，且占據全球最富有消費階層，因此歐盟的監管變化往往會影響全球產業常規，也就是一般所知的「布魯塞爾效應」（ Brussels Effect，布魯塞爾是歐盟執委會所在地）。

歐洲議會相關立法帶頭議員、來自馬爾他（Malta）的沙利巴（Alex Agius Saliba）表示：「今天對消費者來說是很棒的一天，對我們的環境來說是很棒的一天。經歷10多年後，各種電子裝置採用單一充電接頭規格，終於在歐洲成真，我們希望這也將啟發世界其他地方。」

蘋果的智慧手機銷量高居全球第二，僅次於三星（Samsung）。而儘管蘋果的iPad平板與Mac筆電已採用Type C接頭，但卻抗拒讓iPhone放棄採用Lightning接頭，稱這麼做不符比例且會扼殺創新。

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