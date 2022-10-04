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分析：三星可穿戴裝置IP全球最多 更勝蘋果

編譯簡國帆／綜合外電
數據顯示，三星電子擁有的可穿戴科技專利數量是全球最多。美聯社
數據顯示，三星電子擁有的可穿戴科技專利數量是全球最多。美聯社

雖然蘋果的Apple Watch已幾乎成為智慧手表的代名詞，但數據顯示，三星電子擁有的可穿戴科技專利數量仍是全球最多，比蘋果還多。

韓國每日經濟新聞英文版媒體The Pulse報導，全球專利分析業者LexisNexis的專利資產指數（PAI）顯示，三星擁有的可穿戴裝置智慧財產權（IP）數量，為全球最創新30家公司之首。PAI是評估全球技術強度和專利影響力的指標，LexisNexis以此指標為基礎，挑出可穿戴裝置、機器學習及自動駕駛為全球企業過去十年來密集投資與開發的三種最新科技。

在這三種核心科技的全球30家最創新公司中，南韓有三星電子和樂金電子（LGE）這兩家公司進榜。美國的字母與英特爾、中國大陸的華為、以及日本的Sony和Panasonic，都在這三種類別名列前茅。

在可穿戴裝置類別，三星擁有的專利數量最多，遠優於2012年的排名第五，擠下字母、Sony、微軟及蘋果，主因為在2016年收購手握大量虛擬實境（AR）、頭戴顯示器及光學／音樂辨識等技術專利的Harman國際公司。這個類別包括智慧手表等電子裝置、體內感應器、影像目鏡（video goggle）及虛擬實境（AR）。

三星 蘋果 字母

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