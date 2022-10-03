我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

企圖重演2016年手法 FBI：中俄網攻散布期中選舉假消息

推特付費用戶將開放編輯貼文 紐澳加用戶搶先

中央社／舊金山3日電
社群媒體推特表示，將對澳洲、紐西蘭和加拿大的Twitter Blue訂閱用戶推出編輯推文功能。（路透）
社群媒體推特表示，將對澳洲、紐西蘭和加拿大的Twitter Blue訂閱用戶推出編輯推文功能。（路透）

社群媒體推特（Twitter）今天表示，將對澳洲、紐西蘭和加拿大的Twitter Blue訂閱用戶推出編輯推文功能。

法新社報導，總部位於舊金山的科技巨擘推特在推文中寫道，外界引頸期盼已久的編輯工具測試工作「進行得很順利」，還說「很快」就會在美國開放測試。

推特在部落格中寫道：「編輯推文（Edit Tweet）是一項能讓人能在發表推文後進行修改的功能。把它想成是能在一段短暫時間內修改錯字、補上漏掉的標籤和做更多潤飾。」

推特指出，這項工具能讓用戶在最初發表推文後的30分鐘內編輯推文，最多5次。

推特表示，一個看起來像是歪斜的鋼筆或鉛筆的圖案將表示推文已經過編輯，另將開放「檢視歷史紀錄」功能，讓人查看修改的內容為何。

根據推特網站說明，Twitter Blue訂閱費用為每個月5美元。

推特今年4月表示正在考慮做出這項改變後不久，電動車龍頭特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也曾表態支持推特推出編輯功能。馬斯克先前終止規模440億美元的推特收購案，因而與推特對簿公堂。

推特說，Twitter Blue用戶能「搶先使用這項功能，在它正式於推特上路前幫助我們測試」。目前美國、加拿大和紐澳都已開放訂閱Twitter Blue服務。

推特表示，做出這項調整的目標，是為了讓「推文的動作變得更貼近人、更沒有壓力」。「大家應該能以對自己來說有意義的方式參與對話，我們會繼續這麼做，讓此事變得輕鬆自如。」

推特 馬斯克 加拿大

上一則

真的蛇吻…狂男抓毒蛇嘴對嘴玩親親 上唇秒被尖牙咬爆

下一則

現代日曆施行440周年 有10天「憑空消失」

延伸閱讀

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
特斯拉Q3交車量將創紀錄

特斯拉Q3交車量將創紀錄
特斯拉人型機器人Optimus亮相 估3、5年內上市

特斯拉人型機器人Optimus亮相 估3、5年內上市
馬斯克SpaceX「星鏈」服務 助佛州颶風災區恢復網路

馬斯克SpaceX「星鏈」服務 助佛州颶風災區恢復網路

熱門新聞

雖然新郎臨陣脫逃，凱莉仍帶著淚痕勇敢地完成婚禮。（取材自Instagram@kayleystead2206）

砸上萬辦婚禮 新郎卻落跑 新娘含淚撐整場「錢都花了」

2022-09-27 01:21
蘋果手機雖然保值度佳，但這次的平價版iPhone 14跌幅最慘。（歐新社）

蘋果平價iPhone 14掉價比舊款多2倍 這款二手價最保值

2022-10-02 22:28
英國一名女子日前抱著女兒養的吉娃娃睡午覺時，卻意外遇到狗狗在臉上拉肚子，導致一些排泄物落入口中，身體嚴重不適到需要就醫治療。圖為示意圖，非當事人與狗。（取材自pexels）

女子抱狗睡午覺 愛犬拉肚子她剛好嘴開開…慘住院3天

2022-09-27 00:45
加州當地過往中國農曆新年的街景。（取材自中新網）

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

2022-10-01 22:48
庫克日前在拿坡里費德里克二世大學的畢業典禮上告訴畢業生，蘋果重視的員工特質有四項。（美聯社）

聰明的人何其多 庫克說蘋果徵才是找有這4項特質的人

2022-10-02 23:37
從小就被人類撫養長大的孟加拉虎終於迎來野放的這天，從沒見過野外長什麼模樣的牠，在籠子門大開瞬間嚇到下巴都掉了。 (取材自YouTube)

第1次見到大自然 老虎野放瞬間嘴張大 愣2秒才出籠

2022-10-01 03:38

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關