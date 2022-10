推特付費用戶將開放編輯貼文 紐澳加用戶搶先

社群媒體推特 (Twitter)今天表示,將對澳洲、紐西蘭和加拿大 的Twitter Blue訂閱用戶推出編輯推文功能。

法新社報導,總部位於舊金山的科技巨擘推特在推文中寫道,外界引頸期盼已久的編輯工具測試工作「進行得很順利」,還說「很快」就會在美國開放測試。

推特在部落格中寫道:「編輯推文(Edit Tweet)是一項能讓人能在發表推文後進行修改的功能。把它想成是能在一段短暫時間內修改錯字、補上漏掉的標籤和做更多潤飾。」

推特指出,這項工具能讓用戶在最初發表推文後的30分鐘內編輯推文,最多5次。

推特表示,一個看起來像是歪斜的鋼筆或鉛筆的圖案將表示推文已經過編輯,另將開放「檢視歷史紀錄」功能,讓人查看修改的內容為何。

根據推特網站說明,Twitter Blue訂閱費用為每個月5美元。

推特今年4月表示正在考慮做出這項改變後不久,電動車龍頭特斯拉(Tesla)執行長馬斯克 (Elon Musk)也曾表態支持推特推出編輯功能。馬斯克先前終止規模440億美元的推特收購案,因而與推特對簿公堂。

推特說,Twitter Blue用戶能「搶先使用這項功能,在它正式於推特上路前幫助我們測試」。目前美國、加拿大和紐澳都已開放訂閱Twitter Blue服務。

推特表示,做出這項調整的目標,是為了讓「推文的動作變得更貼近人、更沒有壓力」。「大家應該能以對自己來說有意義的方式參與對話,我們會繼續這麼做,讓此事變得輕鬆自如。」

test went well, Edit Tweet is now rolling out to Twitter Blue members in Canada, Australia, and New Zealand!



US coming soon pic.twitter.com/7NNPRC0t1I