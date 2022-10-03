我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市供暖季啟動 房東、房客留意權利義務

延宕16年 皇后區威利點千戶平價房新計畫本月送審

Sony傳計劃生產200萬台新一代VR裝置 無畏大環境險阻

編譯林奇賢／綜合外電
知情人士說，Sony計劃在明年3月前生產200萬台虛擬實境（VR）頭戴式裝置「PlayStation VR2」。（路透）
知情人士說，Sony計劃在明年3月前生產200萬台虛擬實境（VR）頭戴式裝置「PlayStation VR2」。（路透）

消息人士透露，Sony計劃在明年3月前生產200萬台虛擬實境（VR）頭戴式裝置「PlayStation VR2」，可說在全球經濟低迷之際，設下相當具企圖心的生產目標。

彭博引述知情人士報導，Sony已在9月開始量產PS VR2，目前尚未面臨供應鏈限制的問題。200萬台的量產數字可能還會調整，視這台裝置明年初開賣的銷售動能而定。

宏達電、Meta等公司相繼推出商用的產品後，過去幾年來VR裝置在很大程度上還是未普及的商品類別。Sony對PS VR2訂下如此目標，顯示該公司預期這台裝置的銷量會遠高於上一代的PlayStation VR（用於PS4），當時花了八個月，PS VR銷量才達到100萬台。IDC數據顯示，當今最熱門的VR裝置Meta的Quest 2，在開賣首季出貨量為280萬台。

Sony尚未公布PS VR2的官方售價和上市日期，知情人士說，目前計畫是在明年初開賣，而這個時間點將碰上預期供應鏈瓶頸緩解；先前供應鏈問題一直使民眾難以買到PS 5。這會讓Sony擁有PS VR2和PS 5的充足庫存，以便大力推動行銷。用戶需擁有PS 5才能使用PS VR2。

報導指出，遊戲開發商對VR領域抱持懷疑態度，因為VR相對缺乏市場滲透率，特別是在Sony自家地盤日本。IDC估計Meta的Quest 2目前出貨1,700萬台，已為VR部門設下高標準，但若和其他領域相比仍相形遜色。

在俄烏戰爭爆發後的經濟下滑和成本增加，也對VR領域造成打擊。Meta 8月提高Quest 2的售價來反映生產成本增加。

IDC數據和分析部門副總裁Francisco Jeronimo說：「生活成本增加，讓許多消費者提防不必要的花費。若經濟危機加劇，Sony可能必須減少產量。」

Sony擬推出為VR裝置設計的新款自家熱門遊戲，藉此提高PS VR2上市的銷量，例如新一代「地平線」系列「地平線：山之呼喚」。目前Sony內部和第三方遊戲開發商為這台裝置所開發的遊戲超過20款。

VR 供應鏈 宏達電

上一則

NBA／哪一隊吉祥物最高薪？它年薪62.5萬 比平均多10倍

延伸閱讀

成長放緩 Meta將首度精簡人事

成長放緩 Meta將首度精簡人事
Meta首見縮減人力 查克柏格要凍結招聘、刪預算

Meta首見縮減人力 查克柏格要凍結招聘、刪預算
MLB／不再是紐約沒出息的兒子 大都會睽違6年再晉季後賽

MLB／不再是紐約沒出息的兒子 大都會睽違6年再晉季後賽
MLB／致意克萊門提…林多24轟 大都會游擊手最多

MLB／致意克萊門提…林多24轟 大都會游擊手最多

熱門新聞

雖然新郎臨陣脫逃，凱莉仍帶著淚痕勇敢地完成婚禮。（取材自Instagram@kayleystead2206）

砸上萬辦婚禮 新郎卻落跑 新娘含淚撐整場「錢都花了」

2022-09-27 01:21
英國一名女子日前抱著女兒養的吉娃娃睡午覺時，卻意外遇到狗狗在臉上拉肚子，導致一些排泄物落入口中，身體嚴重不適到需要就醫治療。圖為示意圖，非當事人與狗。（取材自pexels）

女子抱狗睡午覺 愛犬拉肚子她剛好嘴開開…慘住院3天

2022-09-27 00:45
加州當地過往中國農曆新年的街景。（取材自中新網）

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

2022-10-01 22:48
從小就被人類撫養長大的孟加拉虎終於迎來野放的這天，從沒見過野外長什麼模樣的牠，在籠子門大開瞬間嚇到下巴都掉了。 (取材自YouTube)

第1次見到大自然 老虎野放瞬間嘴張大 愣2秒才出籠

2022-10-01 03:38
攝影師乍看拍下空無一物的照片，其實躲著一隻豹。（取材自推特）

哪裡有豹？風景照變網友來找碴 攝影師離超近也沒發現

2022-09-30 20:49
那瑪夏山胡椒汁烤豬豚骨。圖／萬豪酒店提供

龐培歐赴台享用高雄特色餐 看看他吃些甚麼?

2022-09-27 14:44

超人氣

更多 >
原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容
川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」
詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光
基於安全考量 莫德納拒向中國交出mRNA疫苗配方

基於安全考量 莫德納拒向中國交出mRNA疫苗配方
世界晚報╱大膽色魔竟尾隨到家 華女慘被按住性侵

世界晚報╱大膽色魔竟尾隨到家 華女慘被按住性侵