Sony傳計劃生產200萬台新一代VR裝置 無畏大環境險阻

知情人士說，Sony計劃在明年3月前生產200萬台虛擬實境（VR）頭戴式裝置「PlayStation VR2」。（路透）

消息人士透露，Sony計劃在明年3月前生產200萬台虛擬實境（VR ）頭戴式裝置「PlayStation VR2」，可說在全球經濟低迷之際，設下相當具企圖心的生產目標。

彭博引述知情人士報導，Sony已在9月開始量產PS VR2，目前尚未面臨供應鏈 限制的問題。200萬台的量產數字可能還會調整，視這台裝置明年初開賣的銷售動能而定。

在宏達電 、Meta等公司相繼推出商用的產品後，過去幾年來VR裝置在很大程度上還是未普及的商品類別。Sony對PS VR2訂下如此目標，顯示該公司預期這台裝置的銷量會遠高於上一代的PlayStation VR（用於PS4），當時花了八個月，PS VR銷量才達到100萬台。IDC數據顯示，當今最熱門的VR裝置Meta的Quest 2，在開賣首季出貨量為280萬台。

Sony尚未公布PS VR2的官方售價和上市日期，知情人士說，目前計畫是在明年初開賣，而這個時間點將碰上預期供應鏈瓶頸緩解；先前供應鏈問題一直使民眾難以買到PS 5。這會讓Sony擁有PS VR2和PS 5的充足庫存，以便大力推動行銷。用戶需擁有PS 5才能使用PS VR2。

報導指出，遊戲開發商對VR領域抱持懷疑態度，因為VR相對缺乏市場滲透率，特別是在Sony自家地盤日本。IDC估計Meta的Quest 2目前出貨1,700萬台，已為VR部門設下高標準，但若和其他領域相比仍相形遜色。

在俄烏戰爭爆發後的經濟下滑和成本增加，也對VR領域造成打擊。Meta 8月提高Quest 2的售價來反映生產成本增加。

IDC數據和分析部門副總裁Francisco Jeronimo說：「生活成本增加，讓許多消費者提防不必要的花費。若經濟危機加劇，Sony可能必須減少產量。」

Sony擬推出為VR裝置設計的新款自家熱門遊戲，藉此提高PS VR2上市的銷量，例如新一代「地平線」系列「地平線：山之呼喚」。目前Sony內部和第三方遊戲開發商為這台裝置所開發的遊戲超過20款。