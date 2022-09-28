蘋果智慧表和耳機跟iPhone同現象：愈貴賣愈好

蘋果Apple Watch和AirPods跟iPhone一樣，愈貴賣得愈好。（美聯社）

儘管通膨打擊消費者購買力，蘋果 iPhone 14手機卻出現頂規版比較便宜版本更受追捧的現象，根據分析師Samik Chatterjee，穿戴式裝置可能也一樣，新系列智慧手表Apple Watch" rel="154292">Apple Watch 和耳機AirPods問世以來，價格較高機型的需求特別強勁。

Chatterjee撰寫研究報告說：「全球而言，系列8的Watch Series 8和Watch Ultra的交貨期分別是19和30天（相對於上周的25和37天），Watch SE沒那麼受歡迎則是8天（相對於上周的6天），這表示消費者對Watch Ultra的興趣不減。」Chatterjee給予蘋果股票「加碼」的評等，目標價訂在200元。

Watch Series 8新增健康和安全功能，包括車輛碰撞偵測和排卵期追蹤，價格在399到499元間。Watch Ultra鎖定極限運動玩家，要價799元，照理說比較耐用，螢幕比其他的Apple Watch都要明亮。Watch SE則是蘋果最便宜表款。

穿戴式裝置，包括Apple Watch、AirPods、AirTag在內，是蘋果的重要類別，在上季總營收830億元裡占了81億元，高於平板iPad的72億元和電腦Mac的74億元。

蘋果股價周二上漲0.3%到151.2元，表現優於大盤，史坦普500指數下跌0.7%。