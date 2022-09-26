我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亂象多…俄認動員令「有錯」 學者：已現「革命前兆」

14歲殺死3同學 39歲肯州校園槍手假釋被拒、將終生監禁

Netflix設首座內部電玩工作室 挖來Zynga大將衝刺遊戲

編譯葉亭均／即時報導
影音串流巨擘Netflix正成立第一座內部的電玩工作室。（路透）
影音串流巨擘Netflix正成立第一座內部的電玩工作室。（路透）

影音串流巨擘Netflix正成立第一座內部的電玩工作室，希望減少對第三方創作商的依賴，同時擴大其遊戲產品。

Netflix 26日發表聲明說，新工作室設在芬蘭赫爾辛基，由雷斯蒂卡（Marko Lastikka）負責。根據雷斯蒂卡的LinkedIn網頁資料，他先前在手遊大廠Zynga任職逾五年，包括擔任副總裁與總經理，也投入「FarmVille 3：農場動物」的打造工作，此前則是美商藝電旗下赫爾辛基Tracktwenty工作室的共同創辦人與執行製作人。

Neflixe遊戲工作室副總裁拉希米（Amir Rahimi）在聲明中表示：「這將是我們打造世界級遊戲中心願景的另一步，這個工作室將向我們在全世界的數億用戶帶來各種歡欣、深具魅力的原創遊戲，而且沒有廣告與app內購買。」

這座新的電玩工作室將是Netflix第一座內部自行成立、旗下整體第四座的遊戲工作室。該公司今年初收購另一座赫爾辛基工作室Next Games、德州遊戲開發商Boss Fight Entertainment，去年9月則收購位於加州的遊戲工作室Night School Studio。

Netflix目前提供31款手遊，沒有廣告與app內購買，但只提供給訂閱戶。該公司計畫年底前提供50款遊戲，包括Next Games開發的 「怪奇物語：解謎傳奇」。

Netflix在2021年宣告進軍電玩領域，以便在直播產品之外將業務多元化，因應當前成長停滯的窘境。然而，根據CNBC上月援引Apptopia的分析，Netflix在宣告該目標的一年後，旗下2.21億使用者中不到1%在該平台上玩遊戲。該公司第2季流失97萬訂戶，也使得強化電玩業務的急迫性提高。

Netflix 加州 德州

上一則

18.18克拉稀世粉鑽 佳士得估成交價上看3500萬美元

延伸閱讀

Netflix股票評級升至跑贏大盤

Netflix股票評級升至跑贏大盤
英特爾、超微：PC市況很糟

英特爾、超微：PC市況很糟
串流收視率 YouTube追上Netflix

串流收視率 YouTube追上Netflix
被Netflix韓劇「毒梟聖徒」演成毒品國家 蘇利南擬提告

被Netflix韓劇「毒梟聖徒」演成毒品國家 蘇利南擬提告

熱門新聞

一張沒有頭頸、只有三隻腳的狗狗照片在網路上引發討論。（取材自imgur）

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

2022-09-19 04:15
印度一對夫妻結婚多年，妻子卻意外得知丈夫是變性人，讓她難以接受。(示意圖／Ingimage)

結婚6年沒行房 她用監視器揭穿老公「隱藏秘密」大崩潰

2022-09-21 22:08
喬治王子在女王國葬上哭得泣不成聲。（Getty Images）

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

2022-09-24 04:00
新人正準備向長輩行禮時，一隻小狗搶先擋在前面，讓新郎尷尬地趕緊把牠拉開。（取材自微博）

新人拜別父母 狗狗來鬧場 新郎一動作惹現場爆笑

2022-09-19 12:26
萊婭表示自己因為胸部太大，遭空服員要求換位置。(取材自Instagram@jodiejuggs)

32T巨乳「擠到隔壁乘客男友」 空服員要辣模換位置

2022-09-22 04:13
袁先生家一頭養了多年的母牛被賣時突然前腿跪地，讓他心生不捨。(取材自微博)

養7年母牛突然「向主人下跪」他心軟退錢給買家：不賣了

2022-09-22 22:27

超人氣

更多 >
蕭淑慎癌細胞轉移 突自揭「驚人身世」：46歲才知道

蕭淑慎癌細胞轉移 突自揭「驚人身世」：46歲才知道
全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格

全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格
理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤

理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤
向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄
iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割

iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割