Netflix設首座內部電玩工作室 挖來Zynga大將衝刺遊戲

影音串流巨擘Netflix正成立第一座內部的電玩工作室。（路透）

影音串流巨擘Netflix 正成立第一座內部的電玩工作室，希望減少對第三方創作商的依賴，同時擴大其遊戲產品。

Netflix 26日發表聲明說，新工作室設在芬蘭赫爾辛基，由雷斯蒂卡（Marko Lastikka）負責。根據雷斯蒂卡的LinkedIn網頁資料，他先前在手遊大廠Zynga任職逾五年，包括擔任副總裁與總經理，也投入「FarmVille 3：農場動物」的打造工作，此前則是美商藝電旗下赫爾辛基Tracktwenty工作室的共同創辦人與執行製作人。

Neflixe遊戲工作室副總裁拉希米（Amir Rahimi）在聲明中表示：「這將是我們打造世界級遊戲中心願景的另一步，這個工作室將向我們在全世界的數億用戶帶來各種歡欣、深具魅力的原創遊戲，而且沒有廣告與app內購買。」

這座新的電玩工作室將是Netflix第一座內部自行成立、旗下整體第四座的遊戲工作室。該公司今年初收購另一座赫爾辛基工作室Next Games、德州 遊戲開發商Boss Fight Entertainment，去年9月則收購位於加州 的遊戲工作室Night School Studio。

Netflix目前提供31款手遊，沒有廣告與app內購買，但只提供給訂閱戶。該公司計畫年底前提供50款遊戲，包括Next Games開發的 「怪奇物語：解謎傳奇」。

Netflix在2021年宣告進軍電玩領域，以便在直播產品之外將業務多元化，因應當前成長停滯的窘境。然而，根據CNBC上月援引Apptopia的分析，Netflix在宣告該目標的一年後，旗下2.21億使用者中不到1%在該平台上玩遊戲。該公司第2季流失97萬訂戶，也使得強化電玩業務的急迫性提高。