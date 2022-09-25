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明年iPhone 15逢大改版周期 傳Pro Max可能改名Ultra

編譯葉亭均／即時報導
蘋果明年推出iPhone 15系列時，可能進行大改版。(路透)
蘋果明年推出iPhone 15系列時，可能進行大改版。(路透)

一份報導指出，蘋果可能會大幅調整iPhone 15系列的設計，包括可能改用USB Type-C接頭，而且高階機款的命名可能改為「Ultra」。

蘋果本月發表的新機iPhone 14與Pro機款系列只有內部規格調整，也就是較前一代小修改，而非大幅改版。但從2023年起，可能會出現大量顯著調整，命名也會有所變化。

彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）在25日出刊的文章中細數蘋果iPhone先前的更新節奏，認為蘋果下一代機款將迎來重大改版。他指出， iPhone 6的美學設計風格延續至iPhone 8，接著iPhone X的設計延續至iPhone 11，iPhone 12的設計延續至iPhone 14。

以每三年為一個周期的大改版，代表iPhone 15將是一個新周期的開端。

葛曼說，新的周期可能包含改版的設計，出現連接器規格從lightning接頭轉為USB Type-C。分析師屢次提及蘋果可能改採USB Type-C，但蘋果迄今仍不願在其旗艦機款中納入這樣的設計。

除了此一設計調整外，葛曼還提到，蘋果可能改變iPhone 15的命名。他認為，借用蘋果極限運動型智慧手表Apple Watch Ultra的理念，蘋果可能會在iPhone 15系列中，用「Ultra」機款取代Pro Max機款。

不過葛曼的報導並未提及「Ultra」機款和該系列其他機款的區別。以當前Apple Watch Ultra的潛水性能和堅固性而言，若蘋果的其中一款手機要命名為Ultra，必須要有大幅度的改版才能名符其實。

iPhone 蘋果 Apple Watch

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