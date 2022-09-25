iPhone 14高階系列仍熱賣 Pro機款到貨等逾30天

蘋果iPhone 14系列的高階Pro機型受到市場歡迎。（路透）

iPhone 14系列在9月16日進行第一波上市，分析師表示，與一周前相比，iPhone 14的到貨時間已有縮短，但是高階的14 Pro機款比起前一代的13 Pro機款，需求依然高昂。

根據摩根大通的蘋果產品追蹤報告，小摩表示，高階Pro機款的需求持續上升，但非Pro的iPhone 14機款需求顯然比 iPhone 13和 iPhone 13 mini還要弱。

報告顯示，除了尚未出貨的iPhone 14 Plus（訂於10月7日開賣），iPhone 14系列在開賣後的第二周，所有機款都可以在沒有預購的情況下買到；至於全球寄送到家服務， iPhone 14的到貨時間為3天不變，Pro從35天將至31天，Pro Max從41天將至39天。

和iPhone 13相比，iPhone 14的到貨時間更短，但Pro Max的到貨時間延長，顯示高階機款更受消費者青睞。

依照不同地區來看，iPhone 14在美國的到貨時間維持在五天，至於 Pro和Pro Max則分別降至31天與38天。至於在店內銷售， iPhone 14和Pro能當天取貨， Pro Max則需要等待。

在中國大陸，Pro機款的到貨時間已經縮短至接近全球平均值，下訂Pro和Pro Max後的到貨時間分別為32天與39天；iPhone 14的到貨時間為四天，比一周前的一天還長，但在店內銷售可當天取貨，至於Pro機款需要等待。

在歐洲，Pro機款到貨時間在德國稍微延長，在英國則稍微縮短。在店內銷售方面， iPhone 14可天當取貨，Pro和Pro Max都需要等待。

至於蘋果智慧手表，專攻極限運動型的Apple Watch" rel="154292">Apple Watch Ultra需求高，到貨期長達30天，不過比前一周的37天縮短；Apple Watch Series 8的到貨期從25天將至19天；Apple Watch SE的到貨時間從8天將至6天。

這顯示消費者仍對Apple Watch Ultra款式充滿興趣，且需求「依然強勁」。