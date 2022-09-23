我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

繼拜登之後 歐盟主席在聯大演說：支持台海穩定

俄羅斯持續入侵烏克蘭 聯合國安理會成員「強力譴責」

蘋果將推出折疊款手機？韓媒爆：已開始打造無折痕螢幕

聯合新聞網／即時報導
近日蘋果iPhone 14系列手機開賣，吸引許多果粉搶購，傳言蘋果也將推出折疊式手機。（記者余承翰／攝影）
近日蘋果iPhone 14系列手機開賣，吸引許多果粉搶購，傳言蘋果也將推出折疊式手機。（記者余承翰／攝影）

三星推出折疊手機後，近日有傳聞蘋果也將推出折疊款iPhone。中國微博博主「剎那數碼」發文表示，目前蘋果正在開發2款折疊螢幕手機，中資天風證券分析師郭明錤也預測蘋果折疊手機發表時間為2025年，南韓媒體「The Elec」則報導蘋果要求元件供應商LG與三星打造沒有折痕的螢幕，有關蘋果將推出折疊款iPhone的傳聞各界眾說紛紜。

根據微博博主「剎那數碼」貼文表示，蘋果有兩款開發中摺疊手機，皆為向內摺疊，橫向與直向各一支。他指出，橫向摺疊iPhone展開後螢幕尺寸為8.9吋，大小相當於兩台Pro Max併起來，不過最終量產版可能再大一些；直向款採用7吋螢幕，但摺起來後沒有外螢幕。此外，顏色方面，計蘋果明年5月才會決定商用版顏色。

「剎那數碼」在微博發文表示，目前蘋果正在開發2款折疊螢幕手機。（取材自「剎那數碼...
「剎那數碼」在微博發文表示，目前蘋果正在開發2款折疊螢幕手機。（取材自「剎那數碼」微博）

目前摺疊iPhone傳聞不斷，先前分析師郭明錤指出，蘋果正在測試9吋左右摺疊設備，類似iPhone與iPad的混合體；只是郭明錤認為，摺疊iPhone不太可能會2025年前推出。

不過郭明錤最新預測蘋果折疊手機發表時間為2025年，他指出，蘋果首款折疊設備可能是混合iPhone和iPad的產品，或者是可折疊iPad。

據數位時代報導，由南韓媒體「The Elec」指出，LG及三星目前都已經投入新款超薄凹折螢幕，蘋果開始要求元件供應商LG與三星打造不會有折痕的凹折螢幕，則是採用玻璃與塑膠混合材質設計，透過兩種材質兼具特性，使螢幕容易被凹折，同時也能在攤開時維持表面平整，以確保未來準備推出的可凹折iPhone螢幕完整性。

蘋果 iPhone 手機

上一則

在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招

延伸閱讀

蘋果取代百事可樂 成超級盃中場秀贊助商

蘋果取代百事可樂 成超級盃中場秀贊助商
參議員加強施壓蘋果 擋長江儲存晶片進iPhone

參議員加強施壓蘋果 擋長江儲存晶片進iPhone
iPhone傳用長江存儲晶片 兩黨參參議員促評估威脅

iPhone傳用長江存儲晶片 兩黨參參議員促評估威脅
任澤平：iPhone 14可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌

任澤平：iPhone 14可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌

熱門新聞

一張沒有頭頸、只有三隻腳的狗狗照片在網路上引發討論。（取材自imgur）

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

2022-09-19 04:15
印度一對夫妻結婚多年，妻子卻意外得知丈夫是變性人，讓她難以接受。(示意圖／Ingimage)

結婚6年沒行房 她用監視器揭穿老公「隱藏秘密」大崩潰

2022-09-21 22:08
有博主釋出 iPhone 14 Pro Max 的拆解視頻，並證實蘋果 iPhone 14、iPhone 14 Pro 系列的國行機型均採用長江存儲提供的 NAND 閃存晶片。圖取自中關村在線

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

2022-09-16 10:01
新人正準備向長輩行禮時，一隻小狗搶先擋在前面，讓新郎尷尬地趕緊把牠拉開。（取材自微博）

新人拜別父母 狗狗來鬧場 新郎一動作惹現場爆笑

2022-09-19 12:26
包括Snap Inc.在內的矽谷多家大公司大幅裁員或凍結人事，讓人感到在嚴重的通膨下，高科技業的寒流正在到來，黃金時代恐不再。(美聯社)

企業裁員、人事凍結…矽谷「黃金時代」不復返？

2022-09-17 22:20
萊婭表示自己因為胸部太大，遭空服員要求換位置。(取材自Instagram@jodiejuggs)

32T巨乳「擠到隔壁乘客男友」 空服員要辣模換位置

2022-09-22 04:13

超人氣

更多 >
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年
機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯
這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力