體能訓練好幫手 watchOS 9你更新了沒？

全新「遊戲時間」、「大都會」、「陰曆」表面，提供更多實用又趣味的選擇。(圖：蘋果提供)

搶在最新款App le Watch Series 8、Apple Watch" rel="154292">Apple Watch SE上市前，手上擁有Apple Watch Series 4以上機種的消費者現在就可以趕快更新watchOS 9，體驗眾多全新實用功能。而以下4大更新功能，再度讓Apple Watch成為時尚配搭、運動鍛鍊、戶外活動，以及有睡眠困擾族群的最佳幫手。

更個人化搭配 表面更好玩

手上擁有Apple Watch Series 4以上機種的消費者現在就可以免費更新watchOS 9，體驗眾多全新實用功能。(圖：蘋果提供)

延續iPhone上鎖定畫面功能的更新，Apple Watch用戶更新watchOS 9後，只要在iPhone上啟用特定「專注模式」，就會自動出現預先設定好對應的Apple Watch表面，幫助使用者更快進入不同使用情境。另外，已經看膩了現有表面的用戶，也可以趕快換上4種全新表面，包括超級童趣的「遊戲時間」、時尚優雅的「大都會」，以及掌握更多實用資訊的「陰曆」與「天文」表面，透過全新版面排列設計，在現有的螢幕尺寸下，呈現更多元、更個人化的配搭。

Apple Watch 隨身訓練員

現在使用者能運用「體能訓練」App中的「心率區間」來監測訓練強度，亦可添加配速、功率、心率、步頻等新提示，在訓練期間獲得指引。(圖：蘋果提供)

針對鐵人三項和鐵人兩項運動員，「體能訓練」App現在支援全新「多運動訓練」類型，可在游泳、騎行、跑步訓練間任意次序自動切換。(圖：蘋果提供)

「體能訓練」幾乎是所有用戶最常使用的App之一，隨著擁有運動習慣的用戶越來越多，蘋果這次也推出了更多專業功能滿足大家的鍛鍊需求。其中許多果粉一直敲碗的「多運動訓練」，透過動作感應器的智慧偵測，現在可以支援在游泳、騎行、跑步訓練間任意次序自動切換紀錄，這對熱愛鐵人三項運動的用戶非常有幫助。另外，watchOS 9也針對跑姿測量、配速推出更多貼心功能，不需要複雜的設定與操作，就能記錄下「步幅長度」、「觸地時間」、「垂直振盪」等測量數據，並提供全新的「配速」體驗，讓Apple Watch就是你的隨身訓練員。

登山健行 指南針App更強大

指南針App新加入「指南針航點」和「回溯」新功能，幫助使用者更精準記錄走過的路徑、標記位置。(圖：蘋果提供)

隨著境內旅行、登山健行成為疫情期間許多民眾的新嗜好，指南針App功能便顯得格外重要。不管是不是新手，都有可能面臨判斷失準、迷途的緊急時刻，透過Apple Watch的幫忙，現在可以更容易檢視緯度、經度、海拔高度和傾斜度等資訊，另外更加入「指南針航點」和「回溯」新功能，幫助使用者更精準記錄走過的路徑、標記位置，回溯功能會在無訊號的野外地區會在背景自動啟動，並在意外迷途時立刻派上用場。

放鬆一下 睡眠分析助你好眠

隨著睡眠階段功能的推出，Apple Watch現在可以評估使用者處於快速動眼期、核心睡眠期、深度睡眠階段的時間，藉此提供更多分析洞察。(圖：蘋果提供)

除了原本就有的「睡前放鬆」、「就寢時間」排程，幫助用戶更快培養睡眠情緒，享受更好的睡眠品質之外，watchOS 9的睡眠追蹤再推出「睡眠階段」功能，透過加速感應器和心率感應器發出的訊號，Apple Watch可偵測使用者是在快速動眼期、核心睡眠期或深度睡眠階段，以及清醒的時間，並透過清楚圖表呈現供隨時檢視。