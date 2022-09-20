YouTube砸錢迎戰TikTok：Shorts與創作者分享廣告收益

YouTube迎戰TikTok，旗下短影音服務Shorts計劃與創作者分享廣告收益。（路透）

YouTube 正善用資金充裕的關鍵優勢，迎戰TikTok 。該影音平台周二宣布，計劃與其短影音服務Shorts的內容創作者分享廣告收益。這種作法類似於TikTok付錢給它的高人氣明星，但TikTok使用金額固定的資金池，給的錢很少而備受批評。

YouTube產品長Neal Mohan描述，這是第一個「大規模」扶持短影音創作者的計畫。他說，無論創作者是想「成為下一個大人物，或只是需要有人幫忙付帳單」，都可以加入該計畫，「希望YouTube成為數位領域裡提供他們最大支持的地方」。

YouTube隸屬Alphabet旗下的Google，正遭遇來自TikTok競爭，搶奪年輕觀眾和線上明星。與Instagram一樣，YouTube也選擇以模仿回擊TikTok：2020年推出Shorts，稍早之前告訴投資 人，Shorts每月觀看人數已超過15億的觀眾，將插入廣告。

YouTube於2007年開始與製作人分享廣告銷售，目前擁有逾200萬創作者。去年，YouTube公布，在付費給創作者之前，有超過280億美元的廣告收入。但今年成長放緩，分析師歸因於蘋果公司對廣告追蹤的限制以及TikTok的崛起。

Mohan表示，如果影片在Shorts上的觀看次數超過1,000萬次，訂閱人數超過1,000人，創作者就可以加入YouTube的合作夥伴計劃。從歷史上看，YouTube將55%的廣告收入分給創作者，保留其餘部分。對於Shorts，YouTube將分享45%的廣告收益。

YouTube也推出新功能Creator Music，允許創作者在影片裡輕鬆取得流行音樂的授權，而且還是賺得到錢。此前，在影片中播放的歌曲，由音樂版權持有者拿走全部收入。流行音樂片段是TikTok大受歡迎的主因之一。