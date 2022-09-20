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Starlink服務延伸進伊朗與古巴？馬斯克推文這麼回應

編譯周辰陽／綜合報導
世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克。（路透資料照片）
世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克。（路透資料照片）

世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克表示，旗下的Starlink公司將尋求制裁豁免，好讓該公司可以向伊朗提供衛星寬頻服務。

馬斯克18日在推特發文指出，包括南極大陸在內，「Starlink現於所有大陸啟動」。德國之聲（DW）波斯語的科學作者兼記者卡斯雷（Erfan Kasraie）隔天在回覆提問，「馬斯克先生，我敢肯定你不會回答，但技術上是否可能向伊朗人民提供Starlink？這今後可能會改變遊戲規則」。

對此，馬斯克推文簡短答覆表示，Starlink將尋求在這方面豁免對伊朗制裁。

阿根廷自由基金會（Fundación Libertad）的拉丁美洲觀察（Latin America Watch）主管安東內蒂（Agustín Antonetti）隨後也推文詢問馬斯克，「你能對其他獨裁統治下的國家做同樣的事情嗎，例如像古巴？你將挽救這麼多的人命」，並附上「拜託」的表情圖示。

馬斯克對此回了一個字：「Ok」。

馬斯克 伊朗 古巴

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