Starlink服務延伸進伊朗與古巴？馬斯克推文這麼回應

世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克 表示,旗下的Starlink公司將尋求制裁豁免,好讓該公司可以向伊朗 提供衛星寬頻服務。

馬斯克18日在推特發文指出,包括南極大陸在內,「Starlink現於所有大陸啟動」。德國之聲(DW)波斯語的科學作者兼記者卡斯雷(Erfan Kasraie)隔天在回覆提問,「馬斯克先生,我敢肯定你不會回答,但技術上是否可能向伊朗人民提供Starlink?這今後可能會改變遊戲規則」。

對此,馬斯克推文簡短答覆表示,Starlink將尋求在這方面豁免對伊朗制裁。

Starlink will ask for an exemption to Iranian sanctions in this regard