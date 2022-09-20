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iPhone 14是6年來最容易維修機款 只要拆2顆螺絲...

編譯葉亭均／綜合外電
電子產品維修公司iFixit表示，iPhone 14是六年來最容易維修的iPhone手機。（美聯社）
電子產品維修公司iFixit表示，iPhone 14是六年來最容易維修的iPhone手機。（美聯社）

推廣手機維修並供應相關工具的電子產品維修公司iFixit在一篇部落格貼文中表示，上周開賣的iPhone 14，是從2016年推出iPhone 7以來最容易維修的iPhone。

CNBC網站報導，根據iFixit的拆解，蘋果重新設計iPhone 14的內部結構，使用者只要移除兩顆螺絲，就能夠移除並更換手機的玻璃背蓋和螢幕。

這樣的調整將讓Apple Store的員工、獨立維修店和用戶更容易更換手機的螢幕、玻璃背蓋和電池，這是大多數智慧手機最常見的維修項目。

iFixit創辦人維恩斯（Kyle Wiens）表示：「蘋果完全重新設計iPhone 14的內部結構，讓它更容易進行維修。」「從外觀是完全看不見的，但這是了不起的。」

根據iFixit的說法，高階的iPhone 14 Pro機款並沒有使用新的、更容易維修的設計。

iPhone 14今年便於維修的設計，與其他版本iPhone與許多Android手機成鮮明對比，後者採用黏膠與緊密接合的方式，因此要修舊手機是更困難的。

在蘋果重新設計iPhone之際，維修推廣業者持續推動修法，讓消費者能夠取得維修手冊、工具和原廠零件，以便能夠自行修理愈來愈複雜的電子產品與工業機械，理由是這樣能夠讓產品壽命更長、減少電子廢棄物和相關環境衝擊，同時為用戶省錢。

倡導組織稱這項目標是「維修權」，美國許多州都已考慮立法，強制規定消費性電子產品公司公開手冊並銷售替換零件。

蘋果近年已採取一些要讓維修產品更簡便的措施。在今年4月，蘋果推出自助維修計畫（Self Service Repair ），要讓使用者與獨立維修店可租用和蘋果門市所採用的相同工具，也可購買原廠蘋果替換零件。蘋果也透過該計畫提供自家產品的維修手冊。

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