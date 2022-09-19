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資安拉警報 蘋果iPhone手機做這步「微封城」變老人機

記者賴昭穎／即時報導
蘋果公司的iPhone新手機及全新iOS16作業系統出現「Lockdown Mode」功能。KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤說，除非遇到極端情況，才需要考慮開啟「封閉模式」。（本報資料照片）
蘋果公司的iPhone新手機及全新iOS16作業系統出現「Lockdown Mode」功能。KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤說，除非遇到極端情況，才需要考慮開啟「封閉模式」。（本報資料照片）

蘋果公司日前開賣的iPhone新手機及全新iOS16作業系統中，出現一個神祕的「Lockdown Mode」功能。KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤說，養成不亂點手機郵件或簡訊中的超連結，及不破解手機（JB，俗稱越獄）等良好資安習慣，才是避免手機被植入惡意程式的首要自保之道。飛馬軟體等高規格攻擊程式，目前僅被用來對付特殊人士；一般人除非在遇到具備頂級駭客能力的恐怖情人、瘋狂粉絲騷擾追蹤等極端情況下，才需要考慮開啟「封閉模式」。

謝昀澤表示，這個被蘋果官方稱為是「封閉模式」的設定，是蘋果為了提升手機資安的進階招式。一旦使用者從 「設定」 >「隱私權與安全性」>「封閉模式」進行啟動後，iPhone將從強大功能的智慧手機，秒變回僅具備基礎通訊與拍照功能的「類老人機」，簡訊中的超連結與附件將不能開啟、多數的多媒體網頁將不能瀏覽、甚至無事先取得同意的Face Time視訊通話來電也會被阻擋。

謝昀澤形容，「Lockdown Mode」不是完全將手機停用的 「強力封城」政策，而是讓手機在維持基礎通訊與低度應用活動下，進行「分區靜態管理」的方法。

KPMG資安實驗室副總經理林大馗指出，在其開箱檢測過上百支App的手機資安實務經驗中，iPhone手因為作業系統的封閉性，iOS與平台上運行的App，相對於其他開放系統更安全。但隨著近期國際級網軍組織所研發的手機間碟軟體滲透技術大躍進，讓蘋果手機也不得不將手機防禦能力升級。

林大馗舉例，今年被發現用來監控國家政要、國際記者、跨國企業高管、王室成員等敏感人士的飛馬軟體（Pegasus），就號稱是有史以來最強大、只要知道手機號碼就能攻擊的手機剋星。藉著App、作業系統漏洞，或透過簡訊、社群工具等管道散布連結並吸使用者點擊，飛馬軟體可趁機植入手機並進行24小時監控，不但窺探基本個資、照片與通聯內容，甚至還可以遠端啟動手機麥克風和相機，讓被監控者生活隱私完全無所遁形。

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