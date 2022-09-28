我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克和伍德擔心的通縮不存在？「大賣空」貝瑞這樣說

颶風「伊恩」逼近佛州 百萬居民被要求撤離

手機「安卓派」舉手 為何不用iPhone？網曝原因

文╱取材自聯合新聞網
網友認為蘋果手機的備份系統相當麻煩。示意圖。（路透）
網友認為蘋果手機的備份系統相當麻煩。示意圖。（路透）

蘋果Apple）日前在秋季發表會上，公開萬眾矚目的iPhone14系列，不少果粉都為之瘋狂。不過，卻有一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「不換蘋果手機的主因是什麼？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友以「什麼是讓你不換蘋果手機的主因？」為題發文，首先列出蘋果手機的三個優點。第一，現在安卓高階手機跟蘋果的價差其實不多，加上SoC優勢，讓蘋果手機的使用年限比安卓還要長；第二，蘋果手機的相機功能基本上就是第一名，安卓手機的相片可能略有劣勢，但錄影功能則落後很多，「微小劣勢在普通人眼裡，基本上是微乎其微，錄影品質反而是安卓廠商需要奮力追趕」；第三，很多蘋果App在安卓根本找不到，而安卓的App在蘋果都找得到，蘋果App適配性也比安卓要高。

不過，網友接著提到蘋果手機的缺點，「說了這麼多，個人不換蘋果的主因，就是備份相機照片有夠麻煩」。網友提到蘋果備份相片，不論是用iTunes 、Lightroom，還是Windows內建都相當難用，「蘋果雲端是很方便沒錯，但有時候只是簡單存在硬碟上，常常傳了一個晚上就斷，每傳必斷，這點在安卓上真的是穩贏」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「蘋果鈴聲不能直接換才是最奇怪的吧」、「常分享熱點的話，真的不會想用iPhone」、「沒有筆」、「我的理由很小眾，但我覺得很重要，iOS不能自己排列圖示檔」、「自己是覺得返回跟注音輸入很麻煩」、「價錢啊，還用問，一萬以內的安卓便宜好用，為啥要用蘋果？」、「周邊配備只限同品牌」、「很醜的劉海跟沒有指紋辨識」、「上一頁的手勢、還有超難用的鍵盤」、「有通話錄音需求應該沒辦法選蘋果」。

其中，不少網友在留言處提到「iOS系統有許多下載App的限制」，「我手上用的App在蘋果反而找不到」、「自行裝一些功能，iOS還要看蘋果臉色，朕不給你就是不給你」、「安卓裝一些有的沒的App比較方便」、「我在安卓上看到的App，在蘋果上不見得有」、「不能裝特定遊戲App」、「安卓一堆App蘋果找不到好嗎？我家人還特別買Pixel來用那些App」。

最後，也有不少網友認同網友提到的「蘋果備份較麻煩」，「安卓傳檔案線插上去就可以了」、「安卓手機只要有傳輸線，隨時就是一個隨身硬碟」、「蘋果傳檔案麻煩，目前還心有餘悸」、「蘋果只是要備份個相片，結果用了三種軟體傳了兩個晚上都失敗」、「最困擾的是iOS無法背景傳照片或檔案，一定要開著App傳，這期間想做其他事情都不能」。

蘋果 安卓 App

上一則

為信仰「持續舉手10年」 苦行僧手臂萎縮發黑堅持不放

下一則

體能訓練好幫手 watchOS 9你更新了沒？

延伸閱讀

iPhone 14系列剛開賣就爆BUG 不更新恐無法使用2軟體

iPhone 14系列剛開賣就爆BUG 不更新恐無法使用2軟體
蘋果iPhone 14系列新機開賣 東京仍有人排隊購買

蘋果iPhone 14系列新機開賣 東京仍有人排隊購買
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
iOS16字太大 他看不慣「這點」發問：蘋果美學怎麼了？

iOS16字太大 他看不慣「這點」發問：蘋果美學怎麼了？

熱門新聞

一張沒有頭頸、只有三隻腳的狗狗照片在網路上引發討論。（取材自imgur）

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

2022-09-19 04:15
印度一對夫妻結婚多年，妻子卻意外得知丈夫是變性人，讓她難以接受。(示意圖／Ingimage)

結婚6年沒行房 她用監視器揭穿老公「隱藏秘密」大崩潰

2022-09-21 22:08
喬治王子在女王國葬上哭得泣不成聲。（Getty Images）

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

2022-09-24 04:00
雖然新郎臨陣脫逃，凱莉仍帶著淚痕勇敢地完成婚禮。（取材自Instagram@kayleystead2206）

砸上萬辦婚禮 新郎卻落跑 新娘含淚撐整場「錢都花了」

2022-09-27 01:21
萊婭表示自己因為胸部太大，遭空服員要求換位置。(取材自Instagram@jodiejuggs)

32T巨乳「擠到隔壁乘客男友」 空服員要辣模換位置

2022-09-22 04:13
袁先生家一頭養了多年的母牛被賣時突然前腿跪地，讓他心生不捨。(取材自微博)

養7年母牛突然「向主人下跪」他心軟退錢給買家：不賣了

2022-09-22 22:27

超人氣

更多 >
想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點

想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點
陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成
9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子

9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子
世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？
Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」