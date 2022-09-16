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iPhone 14系列剛開賣就爆BUG 不更新恐無法使用2軟體

聯合新聞網／即時報導
蘋果證實了iOS 16系統尚存在一個已知的問題，將會影響這款全新iPhone使用Wi-Fi的方式啟用設備。（記者黃筱晴／攝影）
蘋果證實了iOS 16系統尚存在一個已知的問題，將會影響這款全新iPhone使用Wi-Fi的方式啟用設備。（記者黃筱晴／攝影）

蘋果iPhone 14系列手機才剛開賣，但有消息傳出，蘋果證實了iOS 16系統尚存在一個已知的問題，將會影響這款全新iPhone使用Wi-Fi的方式啟用設備，蘋果也對此推出iOS 16.0.1修正，若不下載甚至可能影響使用iMessage 和 FaceTime。

根據MacRumors報導，蘋果證實了這次新iPhone的使用者在初次開啟iOS系統時，會跳出要你連結Wi-Fi網路的畫面，接著就要選擇用iTunes連結到Mac或PC，之後返回到上一個畫面，再次嘗試連結Wi-Fi網路，才會啟動成功。

根據報導指出，目前並沒有官方的修復方法，但隨著全球的人開始陸續拿到他們最新款的iPhone 14系列手機時，這樣的問題顯得相當尷尬。

如果要避免此情形，蘋果也緊急推出iOS 16.0.1，需要透過Mac或PC下載新版本，再輸入到手機後重新啟動，才可以修復設定過程中的啟動和手機資料遷移問題。

蘋果也提醒，‌iPhone 14‌ 和 ‌iPhone 14 Pro‌的用戶，在沒有更新到iOS 16.0.1的狀況下，可能會無法使用iMessage 和 FaceTime。

蘋果 iPhone iOS

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