蘋果iPhone 14系列新機開賣 東京仍有人排隊購買

蘋果iPhone 14系列新機16日開賣。（路透）

蘋果 公司的iPhone 14系列新機16日開賣，雖然近年銷售大多轉向網路，蘋果在日本東京表參道的零售店仍有人排隊，凸顯這款新機的魅力。分析師發布的報告大多認為買氣比原先預期還強，最高階的iPhone 14 Pro需求尤其強勁。

讀賣新聞報導，蘋果表參道零售店16日在當地上午時間8時開門前，還是有約30人排隊。一名在排隊列中的21歲果粉表示：「我等不及要用高品質相機拍照了。」

不過在英國 ，由於舉國哀悼已故女王伊麗莎白二世，蘋果的英國門市從16~18日實施限制措施：沒先預訂就不能買，以限制排隊與店內人潮；伊麗莎白二世國葬在19日舉行，當天蘋果的英國門市將暫停營業。

研究機構發布的報告都顯示iPhone 14需求熱絡。摩根士丹利表示，iPhone 14初期的出貨等待期顯示，這波換機循環比預期還強，iPhone 14 Pro Max的等待期甚至是過去六年來最長，有助打消iPhone需求大幅減弱的疑慮，也符合該公司認為iPhone是「類必需品」的論點。

Evercore ISI分析師達里亞納尼指出，數據持續顯示iPhone 14 Pro和Pro Max的需求強勁，這將對蘋果的產品組合和利潤帶來重大的正面效益。

分析師預估，蘋果本季營收將小幅增加6%，遠低於去年同期的29%，但由於今年iPhone 14比往常提前好幾周推出，有助支撐蘋果本季營收。

蘋果新機上市也有利股價。道瓊市場公司的數據顯示，蘋果股價在新機上市後的一個月平均會上漲1.6%，而且漲幅持續擴大。