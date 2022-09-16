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無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

記者黃雅慧／即時報導
有博主釋出 iPhone 14 Pro Max 的拆解視頻，並證實蘋果 iPhone 14、iPhone 14 Pro 系列的國行機型均採用長江存儲提供的 NAND 閃存晶片。圖取自中關村在線
有博主釋出 iPhone 14 Pro Max 的拆解視頻，並證實蘋果 iPhone 14、iPhone 14 Pro 系列的國行機型均採用長江存儲提供的 NAND 閃存晶片。圖取自中關村在線

儘管拜登政府想方設法與中國半導體產品保持距離，但中國廠商長江存儲仍打進蘋果供應鏈。據IT之家報導，隨著蘋果 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 系列解禁並開售，部分客戶取得首批產品。現在已有博主釋出 iPhone 14 Pro Max 的拆解視頻，並證實蘋果 iPhone 14、iPhone 14 Pro 系列的國行機型均採用長江存儲提供的 NAND 閃存。

此外，也有網友反饋，似乎還有部分機型採用了其他廠，如鎧俠的NAND，蘋果供應鏈依然多元化。

先前，有韓媒消息指出，中國廠商長江存儲已進入蘋果供應鏈，將供貨 iPhone 14 系列 NAND 閃存。後續蘋果也承認正考慮從長江存儲採購 NAND 晶片，但僅會用於在中國地區銷售的部分 iPhone。

面對蘋果採用中國廠商元件引起美國部分議員反彈。據「金融時報」報導，共和黨藉國會參院情報委員會副主席魯比歐（Marco Rubio）認為「蘋果在玩火」，如果該公司從一家中國半導體製造商那裡為新款iPhone 14採購存儲晶片，它將面臨國會的嚴格審查。

在 iPhone 14 系列之前，蘋果高度依賴三星電子、SK 海力士等韓國存儲晶片廠商。因此，有市場觀察人士認為，蘋果與長江存儲合作，將使他們 NAND 閃存的供應商進一步多元化，同時也有利於降低這一重要零組件的價格。

此前，在中國發售的iPhone SE 3上便已搭載了長江存儲晶片，蘋果官方在對外解釋中也表示，長江存儲晶片會用在中國市場的iPhone機型中。近幾年，iPhone的主要元件對中國廠商越發青睞，包括但不限於螢幕、電池、攝影鏡頭模組等。

據「富比世」先前報導，截至2021年，有51家中國公司在向蘋果供應零組件，並已超越台灣成為蘋果最大的供應商。據第三方數據顯示，十多年前，中國供應商僅貢獻iPhone手機價值的3.6%；如今，對iPhone手機價值的貢獻比例大幅增加，已達到25%以上。

iPhone 蘋果 晶片

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