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被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

iOS16字太大 他看不慣「這點」發問：蘋果美學怎麼了？

聯合新聞網／綜合報導
iOS16更新了鎖定畫面，並能加入小工具。 (路透)
iOS16更新了鎖定畫面，並能加入小工具。 (路透)

新一代的iOS16作業系統更新，本次主要著重在「通知畫面」和「鎖定畫面」的改版，給了使用者更多可以自行調整的空間。然而有網友卻認為「真的蠻醜的」，尤其電池百分比讓他看得相當不順眼，字體也太大，他傻眼直呼「蘋果美學怎麼了？」

一名網友發文表示，「iOS16真的蠻醜的，我真的看不習慣，電池百分比這個愈看愈覺得『阿雜』（閩南語，意旨煩躁），鎖定畫面以前小小的簡潔乾淨，現在變這種什麼都大了，不需要這麼大啊，偏偏字體大小還不能調，新的鎖定畫面我沒什麼興趣弄，我從iphone6用到現在，簡單大方，蘋果美學怎麼了？」

其他網友則留言「老人機吧，什麼都要大」、「好像有點怪，這樣有種滿電的錯覺，那個圖示不會減少嗎」、「看起來是為了iPhone 14 Pro的AOD設計而變動的」、「快在手機板發起拒買行動」、「好像十年前安卓的第三方電量百分比小工具」、「蘋果抄安卓啊，代表安卓的美學就是這樣」、「愈改愈像安卓了」。

不少網友認為字體過大，適合中老齡者，留言「字好大哦，好像我媽的手機」、「因為果粉老了字要大一點」、「老人比較有錢啊，攻老人市場就對了」、「主要使用族群開始有老花了」、「這版就是要拉攏安卓用戶啊」、「攻占老人市場，大跟清楚在中高齡者使用體驗上很重要的」。

不過也有網友喜歡新的更新，有人留言「很美呀，不然要怎麼設計」、「明明就很好看，有種創新工藝設計的美感」、「百分比可以關掉啊，嫌醜就不要用嘛」、「有沒有一種可能是你的美學怎麼了，而不是蘋果」。

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