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該買iPhone 14嗎？外媒：直衝Pro 除非汰換舊機想省錢

編譯季晶晶／綜合外電
首波外媒評論幾乎全都建議，買iPhone 14應直衝Pro機型。（歐新社）
首波外媒評論幾乎全都建議，買iPhone 14應直衝Pro機型。（歐新社）

對於蘋果最新款手機，首波外媒評論幾乎全都建議，直衝iPhone 14 Pro機型，他們的結論是，對大多數人而言，除非想汰換很舊的裝置，否則iPhone 14很可能不值得升級。

華爾街日報科技專欄作家Joanna Stern在評論裡寫道：「你應該只買今年999美元以上的iPhone Pro機型。」

她承認，物價壓力使得下手買iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max看起來很揮霍，但今年比基本款多花200美元買Pro機型非常值得，因為螢幕大升級，包括去「瀏海」改「動態島」，以及螢幕恆亮的AOD功能。

Engadget副總編Cherlynn Low評論表示：「目前為止，除了一些具爭議性的改變和緊急應用程式外，iPhone 14就是小幅升級而已。」

iPhone 14 Pro升級的相機也是「勸敗」的重點。富比士科技專欄作家David Phelan說：「相機很出色，在弱光環境下能輕鬆拍照，也不畏強光。」

Engadget的Low說，iPhone 14 Pro的相機僅「小升級」，與iPhone 13 Pro拍出來的照片沒有很大的區別，有時候比較亮，有時候並不。不過，大多數換機用戶會換掉的是更舊的機型，而不是去年的iPhone 13 Pro，所以差別比較明顯。

媒體評論對iPhone 14比較沒有熱情。The Verge的Allison Johnson稱呼iPhone 14是「iPhone 13 S」，認為兩者幾乎沒兩樣。以往蘋果以s作後綴的新品都只是不帶後綴前代的小改款。

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