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iOS 16推出 鎖定畫面、照片去背…6新功能快來嘗鮮

記者黃筱晴／即時報導
iOS 16帶來「鎖定畫面」歷來最大幅度更新，並具備多項新功能，讓「鎖定畫面」變得更優美、個人化且實用。（圖：蘋果提供）
iOS 16帶來「鎖定畫面」歷來最大幅度更新，並具備多項新功能，讓「鎖定畫面」變得更優美、個人化且實用。（圖：蘋果提供）

iOS 16正式推出，不管你今年有沒有打算入手剛推出的iPhone 14系列，只要手中有iPhone 8或之後的後續機型，都可以趕快更新，體驗最新的便利功能。

鎖定畫面大更新

最明顯的變化就是鎖定畫面了，除了日期時間的顯示方式、字體大小都有不同之外，還加入了可自行新增小工具的功能，方便使用者將隨時想要查看的實用資訊放在鎖定畫面上，如即將到來的行事曆行程、電池電量、時區，或是「活動記錄」圓圈的進度等。使用者也可以設定多組不同的鎖定畫面與桌面組合，並且對應到相應的專注模式，輕鬆滑動即可切換，以前無法抉擇要用哪張照片當桌面的人，現在也可以三心二意選擇多個不同組合了。

訊息收回功能

雖然不是創新但超級實用的訊息收回功能，在iOS 16的訊息中實現了，甚至可以不用收回，直接編輯，再也不怕陷入經常手滑傳錯字的窘境。另外，「訊息」中新的合作功能也可以更方便使用者快速而流暢地與他人共同工作。當使用者選擇透過「訊息」共享檔案以進行合作時，討論串中的所有人都會自動被加入共享名單，若有人編輯了共享的文件，活動更新將會出現在討論串的最頂端。

使用者現在可以在「訊息」上編輯或收回近期傳出的訊息。（圖：蘋果提供）
使用者現在可以在「訊息」上編輯或收回近期傳出的訊息。（圖：蘋果提供）

照片去背功能

這個讓許多人超驚奇的新功能，完全不需要技巧，只要點開照片、長按圖片裡的主題，以將其從背景中提取出來，複製、或是放到訊息、LINE等常用的App中快速分享給其他親友，不用另外下載App，以前拍的照片也可以套用，實在是太神奇了。

長按圖片裡的主題，以將其從背景中提取出來，放到訊息或是LINE等App 中。（圖...
長按圖片裡的主題，以將其從背景中提取出來，放到訊息或是LINE等App 中。（圖：蘋果提供）

「原況文字」功能影片也能用

除了可以提取照片中的主題、文字內容，iOS 16更支援影片內容，你可以在一段影片的任何影格暫停，長按點選就能針對內容文字進行拷貝和貼上、翻譯、轉換匯率等快速動作，讓所有相機記錄下來的內容都更有意義。

透過「原況文字」，使用者可以快速翻譯文字、轉換匯率等。（圖：蘋果提供）
透過「原況文字」，使用者可以快速翻譯文字、轉換匯率等。（圖：蘋果提供）

個人化空間音訊

利用iPhone上的「原深感測」相機，分別掃描頭部、左右耳形狀之後，就可以提供更精準個人化的空間音訊聆聽體驗，如果你經常會用手機觀看影片，這個功能肯定可以讓觀賞的體驗更細緻、更升級。

個人化空間音訊透過iPhone上的「原深感測」相機提供更精準而身歷其境的聆聽體驗...
個人化空間音訊透過iPhone上的「原深感測」相機提供更精準而身歷其境的聆聽體驗。（圖：蘋果提供）

電池電量百分比顯示

有點小，但是意外地有很多人很在意的新功能。可以在設定的「電池」中開啟，就可以在任何時刻手機畫面右上角的電池位置隨時查看剩餘電量百分比，不過這對有充電焦慮的現代人來說，不確定是否會變得更憂慮。

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