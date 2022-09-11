蘋果iPhone SOS衛星服務 掀起智慧手機的太空競賽

蘋果iPhone SOS衛星服務開啟智慧手機的太空競賽。（路透）

蘋果 （Apple）在最新iPhone手機 新增透過衛星發生緊急簡訊的功能，率先打入尚在起步的衛星電話通信市場。

蘋果上周發表iPhone 14系列手機，新推出的「SOS緊急服務」可以在沒有基地台覆蓋的地區由衛星發出緊急簡訊和位置，這項服務最快11月即可在美國和加拿大使用，未來再擴展至其他國家。

不單蘋果，Google母公司Alphabet和大陸的華為也加緊整合這項新科技，讓一般智慧手機用戶在偏遠地區不致斷訊。

華爾街 日報引述產業分析師指出，較複雜的通訊，像是智慧手機透過衛星的語音通話，可能還有過幾年才會在大眾市場普及。不過，這些投資反映此產業的熱度，科技業者也設法讓消費者能優先享用相關產品和服務。

華爾街日報引述衛星業者指出，蘋果最早在2019年即接洽衛星公司，也得以搶得先機。蘋果最後與Globalstar達成獨家合約，取得這家衛星業者85%的網路容量。報導指出，蘋果形同阻擋其他業者採用Globalstar的系統來推出同樣的服務。

電信業顧問公司 TMF Associates總裁 Tim Farrar告訴華爾街日報說：「他們等於先包場，最後由蘋果決定要拿多少。」他指出，其他有權結合衛星和無線頻寬讓智慧手機使用的只有兩、三家公司。

華為上周搶在蘋果之前能發出求救簡訊Mate 50智慧手機，透過的是中國大陸官方北斗衛星系統。而在本月初，Google一位主管也在推特表示，他們正研發新版本的Android系統能支援衛星通訊。

衛星業星銥衛星通訊公司（Iridium Communications）7月表示 ，已取得開發應用智慧手機的協議。銥衛星暫不願透露合作方。

其他衛星業者也和行動系統業者爭取合作。馬斯克的SpaceX上個月同意為T-Mobile US開發類似iPhone 14的衛星緊急服務。馬斯克日前也在推特表示，Space X也和蘋果接洽過Starlink的衛星寬頻服務。