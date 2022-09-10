郭明錤：明年iPhone 15機型差異拉大 衝高出貨售價

iPhone 14系列手機才剛發表，市場已開始預測明年新機。圖為iPhone 14與iPhone 14 Plus。（圖：蘋果提供）

iPhone 14系列手機才剛發表，市場已開始預測明年新機。天風國際證券分析師郭明錤認為，蘋果 在高階手機市場地位難撼動，可能拉大明年iPhone 15 Pro機型與標準版的規格差異，藉此推升Pro機型出貨量、拉高平均售價。

多次準確預測蘋果新品走勢的郭明錤在推特發文指出，雖然iPhone 14 Pro旗艦機型相較去年13 Pro系列並未漲價，但因為今年14 Pro機型出貨比重拉高、14 Plus取代mini機型，推估今年下半年iPhone 14系列整體平均售價相較去年下半年iPhone 13系列仍高出10%。

展望明年新機，郭明錤認為，蘋果可能拉大iPhone 15 Pro機型與標準版規格的差異，藉此提升Pro機型出貨占比和新機整體平均售價。蘋果甚至也可能開始拉大iPhone 15 Pro與Pro Max規格差異，因為採取精確的產品定位策略，是在成熟市場創造更多營收及獲利的不二法門。

他說，即使硬體創新變得愈來愈有挑戰性，蘋果新品差異化策略仍然能奏效，其中一項原因是Android手機陣營受限於品牌價值和生態系居於劣勢，還無法威脅蘋果在高階市場的地位。

不過，郭明錤也提到，與Android陣營關係密切的晶片 商高通把高階晶片委外生產從三星轉單到台積電，以及Android手機品牌和Google積極發展折疊手機，或許有助於Android陣營未來幾年改善在高階市場的劣勢。

美系外資指出，iPhone 14及14 Plus標準版機型採用台積電5奈米製程的A15仿生晶片，Pro機型採用4奈米製程A16仿生晶片，可能受到半導體摩爾定律結構性放緩的影響。

美系外資估算，如果蘋果明年iPhone 15新機全部採用台積電3奈米製程生產的A17晶片，明年台積電3奈米產能將滿載；但如果iPhone 15仍採用晶片分級策略，則台積電明年3奈米產能利用率可能只有50%，恐導致營收下修風險。

市場人士分析，iPhone 14新機晶片差異化，可能跟台積電調漲晶圓代工價格有關，沿用前一代A15仿生晶片有助於降低成本。且消費者透過晶片差異可以更了解產品定位不同，也會讓購買Pro旗艦機型的用戶覺得物有所值。