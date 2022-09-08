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蘋果新品與價格一文掌握 最頂規iPhone 14售價1099元

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果發表智慧手機iPhone 14系列。(美聯社)
蘋果發表智慧手機iPhone 14系列。(美聯社)

蘋果公司7日舉行「Far out」秋季新品發表會，包括推出相機升級、支援緊急衛星通訊功能的智慧手機iPhone 14系列。

對於美國消費者而言，最大的驚喜應該就是14系列的新款手機全面「加量不加價」。以下是最新一波產品內容整理

四款iPhone 14系列手機

iPhone 14系列新增透過衛星通訊的緊急求援功能，讓使用者可在偏遠處連接衛星發送簡訊。蘋果說，已建立中繼中心來支援該功能。

新的智慧手機系列共有四種機款：iPhone 14、Plus、Pro與ProMax。前兩款分五種顏色，包括藍色、紫色、午夜色、星光色與紅色；後兩款共分四種顏色，包括金、銀、深紫與太空黑。

這些手機配備升級的相機、更犀利的感測器與新的碰撞偵測功能。其中，iPhone 14和14 Plus搭載A15仿生晶片；iPhone 14 Pro和 14 ProMax搭載A16晶片。

美國售價

iPhone 14搭載6.1吋螢幕，為799美元起。

iPhone 14 Plus搭載6.7吋螢幕，為899美元起。

iPhone 14 Pro搭載6.1吋螢幕，為999美元起。

iPhone 14 Pro Max搭載6.7吋螢幕，為1,099美元起。

智慧手表Apple Watch Ultra。(歐新社)
智慧手表Apple Watch Ultra。(歐新社)

智慧手表Apple Watch Ultra

這款產品被譽為蘋果「史上最強悍與功能最強大的手表」，設計目的是要讓人們參與戶外與水上活動並進行耐力訓練。電池續航力達60小時，表面可顯示指南針，並且為潛水人士提供全新的Oceanic Plus應用程式。售價為799美元。

左起分別為Apple Watch Series 8、Apple Watch Ul...
左起分別為Apple Watch Series 8、Apple Watch Ultra和Apple Watch SE。(美聯社)

智慧手表Watch Series 8 、Watch SE

這款新的智慧手表系列有體溫感測器，可與蘋果先前推出的女性生理期追蹤app結合使用來偵測排卵期。這款手表還具有先進的偵測車禍、跌倒等撞擊偵測功能，可協助通知緊急服務。此外，可在游泳池中使用，並具有防塵與防裂功能。售價399美元起。

另外，蘋果還推出較平價的第二代Watch SE，售價249美元，也具有撞擊偵測功能。

蘋果無線耳機AirPods Pro第二代。(歐新社)
蘋果無線耳機AirPods Pro第二代。(歐新社)

無線耳機AirPods Pro第二代

升級後的AirPods擁有個性化的空間音頻，比前代產品的噪音消除量提高一倍，並改進觸控功能，只需輕輕一按即可調節音量。Airpods可聆聽長達6小時，比前一代增長33%。售價249美元。美國地區從9月23日開賣。

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