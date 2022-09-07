iPhone 14有衛星緊急求救功能 蘋果挑中Globalstar合作

iPhone 14有衛星緊急求救功能，蘋果挑中Globalstar合作提供該服務。(路透)

蘋果 周三推出新款iPhone 14系列機種，能在緊急情況下通過衛星發送求救訊號。這家科技巨擘挑選低軌衛星聯網服務商Globalstar為合作夥伴，該服務兩年內免費。

蘋果說，會從旗下先進製造基金（Advanced Manufacturing Fund）撥款4.5億美元進行衛星基礎建設，以支持此一功能。Globalstar將取得其中大部分資金，但蘋果沒有說明其他哪些公司、以何種形式分得其餘部分。

儘管衛星通訊服務所需的Globalstar新衛星，將由蘋果負擔95%的已核准資本支出，但Globalstar說它仍然必須額外發債籌資來建造和部署衛星，此案已交高盛 集團安排，預定2022年第4季完成融資。

低軌衛星與地球的距離是傳統衛星的36分之一，所以收發訊息花費的時間較短，即使在偏遠地區也可以有較快的寬頻服務。

Globalstar股價在盤後交易微幅上漲到2.12美元。該股周三在正常交易時段內一度大漲逾20%，但收盤時下跌1..44%到2.06美元。

最新款iPhone的起售價格是799美元，本月稍晚開始陸續出貨。至於衛星傳訊功能，iPhone 14機種11月透過軟體更新即可取得，該服務兩年內免費，先由美國和加拿大開始，未來幾個月會擴及其他市場。蘋果沒有說明兩年後的計費方式。