新一代AirPods Pro降噪更強大 亮點新功能藏在細節裡
這次蘋果發表會有點驚喜又不會太驚喜的是AirPods Pro推出了新品。第2代AirPods Pro耳機與充電盒的外型都沒有太大變化，僅在充電盒上新增了一個掛繩孔，更方便與包包固定在一起，不用再四處撈找。
不過，這次的功能更新其實不少，全新H2晶片帶來了更強大的聲學體驗，可達成相較前代AirPods Pro高達2倍的主動降噪效果，並達成「適應性通透模式」，搭配運用iPhone上的「原深感測」相機，更可以提供依照個人頭型、耳型進行調整的「個人化空間音訊」聆聽體驗。而先前一直被用戶敲碗的控制音量功能，終於在這次出現了，耳柄上新增了電容感應器，只要上下觸控滑動即可快速調整音量。
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電池續航力與充電盒也有更新，新款AirPods Pro比第1代多出1.5小時的聆聽時間，在「主動式降噪」模式中，聆聽時間最長可達6小時，搭配充電盒還可享受長達30小時的聆聽時間。而全新設計的充電盒具備了抗汗抗水功能，新的「精確尋找」功能讓使用者能透過U1晶片支援的iPhone定位並尋找充電盒，內建的揚聲器則可發出響亮音效，更方便找尋落在包包內層、沙發夾縫的充電盒。另外更方便的是，新的充電盒除了支援MagSafe充電器、Qi認證的充電板或Lightning連接線之外，使用者現在還可以用Apple Watch充電器為AirPods Pro充電，外出旅行可以少帶一個充電器了。
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