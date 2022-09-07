我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 提告獲賠

國會將審台灣政策法案 蘇利文：部分條文令人擔心

新一代AirPods Pro降噪更強大 亮點新功能藏在細節裡

記者黃筱晴／即時報導
全新AirPods Pro針對「通透模式」、「空間音訊」，以及使用者最愛的便利功能推出重大升級，降噪效果更高達前代的2倍。（圖：蘋果提供）
全新AirPods Pro針對「通透模式」、「空間音訊」，以及使用者最愛的便利功能推出重大升級，降噪效果更高達前代的2倍。（圖：蘋果提供）

這次蘋果發表會有點驚喜又不會太驚喜的是AirPods Pro推出了新品。第2代AirPods Pro耳機與充電盒的外型都沒有太大變化，僅在充電盒上新增了一個掛繩孔，更方便與包包固定在一起，不用再四處撈找。

全新充電盒配有實用的掛繩孔，並具備抗汗抗水功能。（圖：蘋果提供）
全新充電盒配有實用的掛繩孔，並具備抗汗抗水功能。（圖：蘋果提供）

不過，這次的功能更新其實不少，全新H2晶片帶來了更強大的聲學體驗，可達成相較前代AirPods Pro高達2倍的主動降噪效果，並達成「適應性通透模式」，搭配運用iPhone上的「原深感測」相機，更可以提供依照個人頭型、耳型進行調整的「個人化空間音訊」聆聽體驗。而先前一直被用戶敲碗的控制音量功能，終於在這次出現了，耳柄上新增了電容感應器，只要上下觸控滑動即可快速調整音量。

>

電池續航力與充電盒也有更新，新款AirPods Pro比第1代多出1.5小時的聆聽時間，在「主動式降噪」模式中，聆聽時間最長可達6小時，搭配充電盒還可享受長達30小時的聆聽時間。而全新設計的充電盒具備了抗汗抗水功能，新的「精確尋找」功能讓使用者能透過U1晶片支援的iPhone定位並尋找充電盒，內建的揚聲器則可發出響亮音效，更方便找尋落在包包內層、沙發夾縫的充電盒。另外更方便的是，新的充電盒除了支援MagSafe充電器、Qi認證的充電板或Lightning連接線之外，使用者現在還可以用Apple Watch充電器為AirPods Pro充電，外出旅行可以少帶一個充電器了。

Apple Store App免費提供AirPods（第2代）、AirPods（...
Apple Store App免費提供AirPods（第2代）、AirPods（第3代）及AirPods Pro（第2代）充電盒鐫刻服務，用戶可為充電盒添加個人化Memoji、Animoji以及一系列精選貼紙設計。（圖：蘋果提供）
AirPods的「個人化空間音訊」提供更身歷其境的聆聽體驗。（圖：蘋果提供）
AirPods的「個人化空間音訊」提供更身歷其境的聆聽體驗。（圖：蘋果提供）

晶片 iPhone 蘋果

上一則

iPhone 14 Pro系列規格全面進化 「動態島」功能超實用

延伸閱讀

一洲焦點／國會議員再訪台 、晶片法實行

一洲焦點／國會議員再訪台 、晶片法實行
iPhone 14 Pro改藥丸型挖孔螢幕設計、新增攝影運動防抖模式

iPhone 14 Pro改藥丸型挖孔螢幕設計、新增攝影運動防抖模式
三星示警：下半年市況疲弱 看不到明年復甦跡象

三星示警：下半年市況疲弱 看不到明年復甦跡象
美抗中俄 商務部成非軍事「驅動器」

美抗中俄 商務部成非軍事「驅動器」

熱門新聞

一名女子日前在路上看到一隻有著鬥雞眼、嘴唇裂開的可憐奶貓，因為太過醜陋沒有人想要收編牠，但女子堅持把這隻小貓帶回家，細心照顧幾個月後牠便蛻變成一隻絕美的暹羅貓。 (取材自Instagram)

「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵

2022-09-01 21:30
巴西女歌手全裸演出被摸遍。(取材自推特)

女歌手穿丁字褲演出遭觀眾脫褲 上空圍毛巾繼續唱

2022-09-04 03:47
華為推出全球首支衛星通訊的手機Mate 50，可在無電信網路訊號處發送緊急簡訊，但首發卻不支援。（翻攝自華為官網）

華為吹牛捅破天？Mate 50衛星通訊「開賣沒支援」挨轟

2022-09-06 23:21
深田咏美（右）邀來Unpai一起挑戰用胸部夾蛋。(取材自YouTube)

AV女優拍片實測「H奶能做什麼」秒夾破雞蛋網看傻

2022-09-01 02:25
蘋果將在9月7日舉行發表會，推出iPhone 14系列新機。有媒體認為iPhone 14系列只在鏡頭還有螢幕部分做更新，建議可等到明年再換iPhone 15系列。（歐新社）

別急著買iPhone 14？「3關鍵」再等1年換iPhone 15

2022-08-30 23:57
25歲的帕帕維在夜店擔任DJ，不料途中卻脫序演出，不僅脫光全身衣物，還讓客人朝自己身上塞小費。(取材自Instagram@oil_roijubb)

火辣DJ玩太嗨 脫衣解扣給客人塞錢 脫序畫面流出下場慘

2022-08-10 20:14

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
美最難負擔生活10市 9個在加州 5個在灣區

美最難負擔生活10市 9個在加州 5個在灣區
華為吹牛捅破天？Mate 50衛星通訊「開賣沒支援」挨轟

華為吹牛捅破天？Mate 50衛星通訊「開賣沒支援」挨轟
美五分之二畢業生 後悔大學「選錯系」文科人最多

美五分之二畢業生 後悔大學「選錯系」文科人最多
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑