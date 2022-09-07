iPhone 14 Pro系列規格全面進化 「動態島」功能超實用
今年蘋果依舊一次推出四款新iPhone，但這次將iPhone 14與iPhone 14 Pro系列做出更大在規格上的區隔，從最核心的晶片、相機系統、攝影功能到動態島功能都有所不同。而iPhone 14 Pro系列當然是搭載了所有的最新功能，想要享受最全面的蘋果生態系體驗，不用考慮當然是入手這款。iPhone 14 Pro系列提供深紫色、銀色、金色和太空黑色，並有128GB、256GB、512GB和1TB容量選擇，建議售價999元/1099元起，9月9日起開放預購。
在發表會中壓軸亮相的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max，差別僅在螢幕尺寸與電池續航力，最大亮點就是全新設計的「動態島」互動功能，並未如外媒預測出現驚嘆號設計，而是透過「動態島」模糊了軟硬體界線，能即時調整變化以顯示重要的提示、通知和活動，而不需要切換原本螢幕上正在操作的內容。而這次也首次於iPhone顯示器上帶來「永遠顯示」功能，讓新的「鎖定畫面」變得更實用，一眼便能掌握時間、小工具和「即時動態」。
透過最新的A16仿生晶片驅動，iPhone 14 Pro系列全新的pro相機系統展現了更強大的軟硬體深度整合，升級4800萬像素主相機，擁有四合一像素感光元件，以及採用「光像引擎」使運算攝影功能更進步，透過「深度融合」技術讓低光源照片表現大幅躍進。全新「動作」模式，讓使用者幾乎可以完全拋棄穩定器，甚至連閃光燈都進化，重新設計的「適應性原彩閃光燈」擁有九個LED，並會根據使用者選擇的焦距自動改變布局。透過Apple ProRAW、ProRes、杜比視界HDR，蘋果要讓專業人士也徹底改變工作流程，只要iPhone在手就能隨時滿足創作需求。
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