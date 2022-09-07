iPhone 14 Pro系列規格全面進化 「動態島」功能超實用

iPhone 14 Pro系列搭載了多個新功能，包括「動態島」、iPhone史上第一個4800萬像素相機、「永遠顯示」，以及突破性的安全功能。（圖：蘋果提供）

今年蘋果 依舊一次推出四款新iPhone ，但這次將iPhone 14與iPhone 14 Pro系列做出更大在規格上的區隔，從最核心的晶片 、相機系統、攝影功能到動態島功能都有所不同。而iPhone 14 Pro系列當然是搭載了所有的最新功能，想要享受最全面的蘋果生態系體驗，不用考慮當然是入手這款。iPhone 14 Pro系列提供深紫色、銀色、金色和太空黑色，並有128GB、256GB、512GB和1TB容量選擇，建議售價999元/1099元起，9月9日起開放預購。

兩種機型皆採用搭載ProMotion技術的全新超Retina XDR顯示器，並利用新的1Hz更新頻率和多項節能技術，首次於iPhone上實現「永遠顯示」。（圖：蘋果提供）

在發表會中壓軸亮相的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max，差別僅在螢幕尺寸與電池續航力，最大亮點就是全新設計的「動態島」互動功能，並未如外媒預測出現驚嘆號設計，而是透過「動態島」模糊了軟硬體界線，能即時調整變化以顯示重要的提示、通知和活動，而不需要切換原本螢幕上正在操作的內容。而這次也首次於iPhone顯示器上帶來「永遠顯示」功能，讓新的「鎖定畫面」變得更實用，一眼便能掌握時間、小工具和「即時動態」。

「動態島」模糊了軟硬體之間的界線，能流暢地轉換不同的形狀，提供一種與活動、提示和通知互動的新方式。（圖：蘋果提供）