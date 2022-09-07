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AirPods Pro 2晶片更強大 個性化空間音頻享受沉浸效果

聯合新聞網／ 即時報導
蘋果公司7日新品發布會。美聯社
蘋果公司7日新品發布會。美聯社

蘋果秋季發表會於今（9）日凌晨1點登場，iPhone 14系列、暌違3年的AirPods Pro2、傳說中的Apple Watch Pro是否真的現身？

【iPhone 14系列】

．有6.1吋和6.7吋

．共有5色

．A15晶片

．6核CPU

．主鏡頭1200萬畫素F1.5光圈及防抖功能

．夜間模式曝光速度提升2倍

．前置鏡頭新增自動對焦

．加強低光源攝影

．攝影新增運動防抖模式

．可設多個eSIM（美國版iPhone沒有sim卡）

【AirPods Pro 2】

．H2晶片

．個性化空間音頻，依頭部及耳朵大小有不同的沉浸式體驗

．新主動降噪技術

【Apple Watch Ultra】

．航空鈦金屬包覆到錶盤

．新操作按鈕

．增加第二個喇叭、共3個麥克風

．續航力達36小時

．低功耗模式可達60小時

．轉動錶冠，錶面文字顏色會變紅

．擁有特製錶帶

．支援水深檢測

．防水性達WR100

．49mm

．打造Oceanic+ APP

．GPS+行動網路為799美金

．今起預購，9月23日發售

Apple Watch Ultra。美聯社
Apple Watch Ultra。美聯社

【新Apple Watch SE】

．銀色、午夜、星光色，鋁金屬材質

．錶背重新打造

．S8晶片

．也支援運動偵測、車禍偵測

．GPS版249美金起、GPS+行動網路299美金起

．今起預購、9月16日發售

【Apple Watch 8】

．支援量體溫、摔倒偵測

．針對女性健康之經期追蹤偵測

．支援車禍偵測，遇到車禍時，會自動撥打緊急電話

．續航力18小時，低耗電模式可使用36小時

．錶款共4色，錶殼顏色有銀色、金色、石墨色

．GPS版399美金起、GPS+行動網路499美金起

．S8晶片

．今起預購、9月16日發售

蘋果 Apple Watch iPhone

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