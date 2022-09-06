Meta 10月要發表MR頭戴裝置？查克柏格貼這張照片預告

Meta公司執行長查克柏格在臉書發文並張貼照片，宣布10月11日將舉行年度虛擬實境會議Connect。（取材臉書）

Meta公司執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）6日宣布，10月11日將舉行年度虛擬實境會議Connect。外界預期，Meta可能會發表最新款的頭戴裝置。

查克柏格在臉書 發文並張貼照片，內容顯示他戴了一款新的頭戴裝置，很可能就是備受外界期望、功能更強大的混合實境（MR）頭戴裝置「Project Cambria」。

在查克柏格努力將臉書母公司轉型成為一家虛擬實境（AR）與擴增實境（VR）硬體公司之際，上述頭戴產品可謂是相關努力的一大測試。Meta為了實現查克柏格創造下一代重要軟體平台的願景，一年耗費多達100億美元。該公司表示，這項技術尚未起飛的原因之一，是硬體還不夠完善。

這款頭戴產品推出的時間，將讓Meta有機會在蘋果 推出混合式頭戴裝置前，在這塊市場上取得立足之地。蘋果的混合頭戴裝置據傳最快明年推出。

查克柏格上月接受podcast主持人羅根（Joe Rogan）訪問時表示，Meta計劃在秋季推出Project Cambria。這是款備受期待的頭戴裝置，它具有運算能力，可透過外部攝影機捕捉到真實世界的畫面，並在裝置內的螢幕即時以彩色顯示。

這款頭戴裝置的售價可能達800美元以上，將比當前最暢銷的頭戴裝置Meta Quest 2的399.99 美元（128GB）和 499.99 美元（256GB）貴上許多，且功能更佳。

Meta周二並未宣布Connect會議陣容，但活動預料持續一整天，並且會在線上串流直播。

除了推出Project Cambria外，Meta也將討論元宇宙虛擬實境平台Horizon Worlds的更新。這個社群應用程式近幾周來因其卡通圖形設計遭到嘲笑。Meta 8月證實，負責Horizon的副總裁將離職。

另外，Meta也正在開發一系列不同的虛擬實境和擴增實境的產品原型，同時認為該技術最終能用一副輕巧的眼鏡來取代使用者的智慧手機。