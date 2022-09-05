AirPods Pro 2有新色？4亮點驗證傳聞 當吊飾免買配件

AirPods Pro從2019年推出至今已三年，外界認為蘋果發表會應該會揭曉AirPods Pro 2。（翻攝自蘋果官網）

蘋果發表會將登場，外傳除了iPhone 14系列和App le Watch 8將登場外，AirPods Pro 2也有望亮相，日前再曝光AirPods Pro 2的渲染圖，一改以往白色風格，將推出新色等四大亮點，似乎驗證了先前的傳聞。

據Apple Insider編輯Andrew O'Hara曝光兩張AirPods Pro 2照片，三大亮點分別如下：

1.紅色充電盒

以往AirPods系列的充電盒皆為白色，此次意外出現紅色的充電盒，也讓人期待內部耳機是否也會改成紅色。

外媒曝光AirPods Pro 2渲染圖，可見充電盒可能會增加新色「紅色」，也讓人好奇耳機本體是否也是同色。（翻攝自Andrew_OSU推特）

2.充電盒附麥克風

先前推測充電盒將有喇叭孔和麥克風（收音孔）和喇叭孔，側邊的麥克風可進行收音後傳入AirPods Pro 2，放大外圍的聲音，能當簡易助聽器使用。

3.充電盒有喇叭孔

AirPod Pro 2支援「尋找我的iPhone」App，而充電盒的底部有喇叭孔（揚聲器），能透過充電盒發出的聲音尋找位置，若不小心將耳機插錯位置時，也會發出聲音。

AirPods Pro 2的充電盒有喇叭孔和麥克風，以及吊飾孔，可以不必再買配件就能使用。（翻攝自Andrew_OSU推特）

4.多了吊飾孔

傳AirPods Pro 2的背部上方有吊飾孔設計，以往購買AirPods系列都要幫充電盒加裝保護殼才可能有吊飾孔可以使用，這次若屬實，就能省一筆費用免買配件。

除此之外，Andrew O'Hara也表示，現有的AirPods3和AirPodsPro支援MagSafe充電，AirPods Pro 2一樣也會支援。至於是否使用Type-C接孔，則無法從渲染圖上得知。