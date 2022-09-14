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誰是霸主？最沒用電子產品 你也有一個嗎

文╱取材自聯合新聞網
封口機。(翻攝照片)
封口機。(翻攝照片)

不少長輩都喜歡看電視購物或是網路直播，但是卻時常被商人的推銷技巧誘騙，因此買了不少不好用的東西回家。日前一名網友在網路上發文，好奇詢問「大家認為最沒用的電子產品是什麼？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「長輩買過的電子垃圾有哪些？」為題發文，原PO透露家中長輩很愛看臉書直播，同時也買了不少東西。對此，原PO舉出五個產品，認為這些東西是超沒用的電子垃圾。

首先，原PO提到「酒精噴霧劑」，這東西不僅只有家裡有，公司也一堆人在團購，「算是搭上防疫紅利吧，還吹噓可以殺菌的藍光，會信的人到底有多笨」；第二個是「電子垃圾桶」，因為在買的當下沒有想到，當垃圾桶沒電時，這個產品就是一個垃圾；第三，原PO提到「電子驅蟲器」，因為之前家裡買了一個，但拆開後裡面只有一片PCB+LED，傻眼直呼「這種東西能驅蟲，算是打破我的三觀」。

第四則是「跳舞機」，原PO透露買了之後只跳了一次，因為太占空間就收起來了；最後一個是「電子封口機」，原PO原本想拿來封沒有吃完的零食，但可能買到爛貨，不是沒有封好，就是袋子被熔破。在貼文的最後，原PO寫道「還有很多藍芽喇叭、手電筒、車內空氣清淨機等，大家認為最沒用的電子產品是什麼？」

跳舞機。(本報資料照片)
跳舞機。(本報資料照片)

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「封口機20幾年前很流行，很多家庭都有一個，想不到現在變垃圾了」、「自動打包那個垃圾桶很容易壞⋯已晾旁邊了」、「跳舞機買過，以前很紅」、「封口機要買類似好市多的商品才好用」、「藍牙喇叭不垃圾啊，很方便欸」。

另外，也有網友提到其他產品，「負離子系列，都是假的偽科學產品」、「劣質旋轉拖把」、「家裡好幾箱過期的藥，冰箱滿滿電視購物的食物」、「負責吸橡皮擦屑的小馬達」、「電動牙刷，垃圾中的霸主」、「掛在脖子上的空氣清淨機」、「水冷扇真的垃圾，吵又潮濕」、「掃地機器人，家徒四壁沒有障礙物和階梯的才適合」、「買念佛機說要聽歌，我差點哭出來」。

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