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蘋果iPhone美國市占率超50% 生態系優勢擴大

編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果在美國市場已掌握半壁江山，建立起龐大的iOS生態系。(美聯社)
蘋果在美國市場已掌握半壁江山，建立起龐大的iOS生態系。(美聯社)

iPhone在美國智慧手機市場的市占率已超過50%，遙遙領先三星電子在內的其他Android陣營的手機，讓蘋果（Apple）在跨足金融與醫療保健等領域時，擁有更大優勢。

根據Counterpoint研究公司的統計，iPhone在美國市占率6月為止的一季首度超越50%的里程碑，創下 2007年推出以來最高。其他半數由三星電子和聯想在內150種採用Android作業系統的裝置分食。

Counterpoint 主管菲爾德哈克（Jeff Fieldhack）說：「作業系統就像宗教，從不會大幅轉換。但這四年來持續出現Android改宗 iOS的情形。這是一大里程碑，我們預料其他富裕國家也會複製這種局面。 」

這個數字是依據目前使用智慧手機的情況，也就是蘋果財務長梅斯特里7月在法說會上所謂的「活躍裝置數」（active installed base），他稱這數字是 「本公司的發動機」。

活耀裝置數納入二手手機市場數百萬消費者，也包括多年來即一直使用iPhone的用戶。

CCS Insight 分析師伍德（Ben Wood）說：「蘋果不是一年市占率成長個10到15%，而是每年悄悄地蠶食得來。」

NPD集團指出，Android系統的智慧手機最初在2008年上市，比iPhone晚了一年，並於2010年在使用人數上超過iOS系統的手機。但iPhone上市的頭三年，蘋果市占率也未曾達到50%，當年是由諾基亞、摩托羅拉、Window、黑莓（Blackberry）主導的局面。

分析師認為，蘋果市占率仍有成長空間，因為其他市場仍由Android主宰，主要是因為Android手機選擇多樣、售價也便宜。庫克最近則表示，Android陣營已掀起6月止一季改用iOS的轉換潮。

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