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iPhone 14還沒發表...三星先酸「沒創新」

編譯簡國帆／綜合外電
三星在宣傳自家新產品的廣告中，也不忘酸蘋果一番。（美聯社）
三星在宣傳自家新產品的廣告中，也不忘酸蘋果一番。（美聯社）

蘋果下周將正式發表新款iPhone（暫稱iPhone 14），不過，對手三星電子的新廣告已開酸iPhone 14可能沒有新功能的創新，在宣傳Galaxy S22 Ultra和ZFlip4時說：「這些創新不會出現在你的iPhone上」。

三星的新廣告顯然偏重在這兩款新機的創新功能，包括相機鏡頭的108 MP（百萬像素）與100倍的「Space Zoom」等功能，而且意在讓人拿來和即將問世的iPhone 14相比。

三星在30秒的廣告中說：「準備迎接蘋果最新發表會，人們將進入眾所矚目的世界，只是你看錯方向了。在這個世界裡，某人將擁有解析度最強的智慧手機，而這些壯觀的強大新功能都不會是你的，因為這項創新最近還不會出現在你的iPhone上。」

三星的這支新廣告時，距離蘋果預定美西時間7日上午10時登場的「Far out」（超乎尋常）發表會，只有六天，挑釁意味濃厚，也可能意在吸引現有的iPhone用戶跳槽。蘋果預料將發表iPhone 14和 iPhone 14 Pro，iPhone 14 Pro的相機系統可能擁有新功能，包括全新的4800萬像素相機、也可能支援8K影音錄製功能。

三星常在蘋果的新品發表會或上市前酸蘋果，其中一個案例是2017年的廣告嘲諷iPhone X沒有耳機孔等。不過，三星後來也常採用自己諷刺的蘋果功能或調整。

iPhone 蘋果 三星

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