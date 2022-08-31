iPhone 14系列新機 逾八成面板還是三星供貨

三星顯示器公司穩居iPhone 14新機最大面板供應商，為該系列手機提供約82％的面板。美聯社

三星 顯示器公司（Samsung Display）再度穩居蘋果iPhone 系列最大面板供應商，根據內部消息，iPhone 14系列新機的面板約82%向三星採購，12％由南韓樂金顯示器（LG Display）供貨，另外6％由中國京東方供應。

市場研究機構Display Supply Chain Consultants（DSCC）的報告揭露，iPhone 14 Pro Max新機最初僅採用三星的面板，LGD顯然仍難以跟上三星的腳步，面臨「技術挑戰」，9月才將開始提供面板。

京東方的情況則相反，這家中國面板巨擘雖能量產，但蘋果iPhone 14新機僅採用其少量面板，iPhone 14 Pro機種完全未採用。三星一如往常拿下大多數iPhone面板訂單，占比與iPhone 13系列面板相近。

DSCC執行長Ross Young透露，6月送往iPhone 14組裝廠的面板數量為180萬片，7月為535萬片、8月超過1,000萬片，9月時逾1,650萬片，據此推論，蘋果已為iPhone 14新機開賣後的三個月備妥3,400萬支存貨。

蘋果預定9月7日將舉行秋季發表會，預料屆時將發表四款新機： iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max，Pro機種及新智慧表將搭載最新「A16」處理器晶片。