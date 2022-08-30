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別急著買iPhone 14？「3關鍵」再等1年換iPhone 15

聯合新聞網／ 即時報導
蘋果將在9月7日舉行發表會，推出iPhone 14系列新機。有媒體認為iPhone 14系列只在鏡頭還有螢幕部分做更新，建議可等到明年再換iPhone 15系列。（歐新社）
蘋果將在9月7日舉行發表會，推出iPhone 14系列新機。有媒體認為iPhone 14系列只在鏡頭還有螢幕部分做更新，建議可等到明年再換iPhone 15系列。（歐新社）

蘋果發表會將在9月7日美東時間下午1時登場，預期將推出iPhone 14系列、Apple Watch 8、AirPods Pro 2等新產品，正當果粉興奮即將掏錢購買時，有媒體潑冷水提出可以不用急著買iPhone 14，等到明年再買iPhone 15的原因。

PHONEARENA報導，不應該換iPhone 14的原因有3個。

第一為iPhone 14系列與iPhone 13相比未有太大突破，像是iPhone 14 Pro改了橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計、主鏡頭升級至4800萬畫素等，但傳出iPhone 15可能會升級潛望鏡變焦遠距鏡頭，對於一些想換機的使用者來說iPhone 14系列較無太大吸引力，考慮是否要等到2023年的iPhone 15系列。

第二為iPhone 14系列仍用Lightning接孔，最快要等到iPhone 15才可能全面換上Type-C，也可能讓不少人觀望，不過，彭博社的記者Mark Gurman認為，他不覺得Type-C是「大改變」，也非必需的原因是因為能透過無線方式傳送或同步資料，其實已經相當方便。他也表示，iPhone 14算是小更新，iPhone 15會讓人更印象深刻，也足以再等1年迎接它的到來。

報導也提到，蘋果最快年底將採用台積電3奈米製程，而3奈米整體效能將明顯優於5奈米，有望用在明年iPhone 15 Pro的A17晶片上，整體升級更有感。據外界爆料，iPhone 14這次仍延用iPhone 13的A15晶片，iPhone 14 Pro則用A16晶片（4奈米製程），似乎沒有太驚喜的變化。

雖然媒體認為可以再等1年購買2023年的iPhone 15系列，但外界仍看好今年iPhone 14系列熱銷，可以用更便宜的價格買到跟iPhone 14 Pro Max一樣大的平價版iPhone 14 Max（6.7吋），搭配iOS 16作業系統能玩出更多花樣，就足以讓不少人換機。

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