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郭明錤：iPhone 14已測試衛星通訊功能 可能與這家合作

編譯葉亭均／即時報導
知名分析師表示，蘋果早已為iPhone 13完成衛星通訊功能的硬體開發。（美聯社）
知名分析師表示，蘋果早已為iPhone 13完成衛星通訊功能的硬體開發。（美聯社）

蘋果公司可能讓新一代智慧手機iPhone 14增添支援衛星通訊的傳聞，獲得知名分析師郭明錤進一步提出佐證。他指出，蘋果早已為iPhone 13完成衛星通訊功能的硬體開發，只是當時欠缺合作的衛星服務業者。

巴隆周刊指出，大約在一年前，市場就已在討論當時尚未上市的iPhone 13有望支援透過衛星發送簡訊和撥打電話。當時天風國際證券分析師郭明錤預測，蘋果可能會和低軌道衛星通訊服務業者Globalstar合作。但蘋果後來並未為iPhone 13宣布衛星連接功能。

隨著iPhone 14幾乎篤定在下周亮相，郭明錤再度提出上述想法。他29日於Medium貼文，表示在量產前，衛星通訊就是iPhone 14的測試項目之一，而蘋果已經完成這項功能的硬體測試。iPhone 14的衛星通訊主要提供緊急時的簡訊與語音服務，但他說，iPhone 14是否將提供衛星通訊服務，取決於蘋果和營運業者能否敲定商業模式。

郭明錤說，蘋果早已為iPhone 13完成衛星通訊的硬體開發，但沒有推出是因為沒有和衛星服務業者合作，「欠缺支援是因為沒有談好商業模式」。他再度提到，如果iPhone 14提供衛星通訊功能，Globalstar將會是合作對象。

郭明錤表示，雖然難以精準預測蘋果何時會讓手機新增衛星連結功能，「但終將發生」。

郭明錤還引用兩件事來佐證蘋果新手機可能會提供衛星服務，包括聯發科展示用於衛星通訊的5G智慧手機硬體，以及華為在9月6日舉行智慧手機Mate 50發表會時，可能宣布該款手機具有衛星緊急傳簡訊功能。

蘋果和Globalstar都未對上述說法提出立即回應。

AppleInsider網站報導，今年4月，一份報告討論到蘋果智慧手表Apple Watch和iPhone可能新增衛星通訊功能，內容也提到Globalstar最有可能是蘋果的衛星通訊服務合作夥伴。Globalstar在2月敲定一份協議，為可能的匿名客戶提供「持續性的衛星服務」購買17顆新衛星。外界認為，這匿名客戶應該就是蘋果公司。

增加衛星通訊功能的目的，是為iPhone用戶因應蜂巢式網路沒有提供訊號情況。如果發生天災或地緣政治動盪，基地台可能被損毀，屆時衛星通訊將繼續為緊急情況發揮作用。

蘋果 iPhone 手機

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