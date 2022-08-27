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大尺寸iPhone如何單手快轉影片？網友來解答意外歪樓

聯合新聞網／即時報導
一名網友詢問拿大尺寸iPhone要如何單手快轉影片，引起不少人討論。示意圖。（ingimage）
一名網友詢問拿大尺寸iPhone要如何單手快轉影片，引起不少人討論。示意圖。（ingimage）

隨著智慧型手機愈做愈大，連蘋果（Apple）的iPhone 14都取消mini系列改成iPhone 14 Max，想要「單手操作」似乎不是一件簡單之事。一名網友詢問用iPhone要如何使用單手影片快轉，卻被其他網友歪樓懷疑是不是要「做壞事」。

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，使用5.85吋iPhone X看影片時發現影片的快轉或倒轉鈕都在螢幕下方，「單手要操作的時候相當不便」，詢問網友是否有方法可將這些按鈕挪到螢幕上方，或是利用「捷徑」功能做出影片快轉1分鐘、「敲擊背面2次的方式實現單手快轉」，引起網友討論。

網友看完後直接歪樓表示「另外一隻手在幹嘛？」笑噴其他人，有人原Po的問題相當實際，「原來大家都有相同困擾」、「另一隻手也在快轉」、「有畫面」、「所以這類產品我不買二手」。

聯合新聞網實測，確實可以點選螢幕2下快轉或倒退，但單手想要這2種都按得到的話似乎...
聯合新聞網實測，確實可以點選螢幕2下快轉或倒退，但單手想要這2種都按得到的話似乎有些困難。（取材自聯合新聞網）

但也有不少網友認真回文表示，「我都（將手機）打橫的，用大拇指連續點按快進15秒。」、「任意位置長按不是可以嗎」、「直接在影片上右滑就可以啦」、「nPlayer（App）可以滑動螢幕往前或往後快轉」、「iOS在單手操控的預想非常匱乏」。

聯合新聞網以iPhone裡頭的YouTube實測，螢幕上左點2下或右點2下可以前進或倒退影片10秒以上，不過握住6.7吋手機似乎真的很難「快轉」；但任意在螢幕上長按後，會跳出小視窗的預覽畫面，就能左滑或右滑至自己想看的影片內容，不過整體來說仍不算方便，偶爾還是會有「滑過頭」的狀況發生。

網友提供方法，長按螢幕任一處，就可以左右滑動，也有小畫面預覽圖可以查看想要的影片...
網友提供方法，長按螢幕任一處，就可以左右滑動，也有小畫面預覽圖可以查看想要的影片內容。（取材自聯合新聞網）

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