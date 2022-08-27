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關靜音沒用了 LINE更新1功能 網友喊「老闆最開心」

聯合新聞網／ 即時報導
網友發現，最近LINE更新了「@all」功能，讓他直呼超煩。（示意圖／聯合新聞網）
網友發現，最近LINE更新了「@all」功能，讓他直呼超煩。（示意圖／聯合新聞網）

不少人不管是在工作上或是連絡好友都是用LINE溝通，不知不覺就累積了幾十個群組，訊息轟炸的結果就是把群組通知關「靜音」，不過一名網友發現，最近LINE更新了一項功能讓他直呼超煩，也引起其他網友喊「（功能）要低調」、「一直被騷擾」。

一名網友在批踢踢（PTT）表示，滑手機滑到一半，突然看到LINE來了標記通知，「但沒有顯示紅字，才發現原來Line支援『@ALL』了。」讓他抱怨這功能要去哪裡關閉，「很煩」。

實測發現，LINE日前更新功能「@ALL」，電腦版的更新版本「v7.11.0」提到「新增可同時標註群組內所有成員」，手機版也以安卓版本優先更新，至於蘋果（Apple）電腦版和手機版暫時無法使用@ALL，但若對方仍有用此功能，一樣還是會出現通知。實測後也發現，不管有無將群組靜音，只要使用@ALL，就會「被通知」。

不少網友得知LINE新增此功能後表示，「差點更新」、「（功能）要低調」、「昨晚被玩了，有夠吵。」、「老闆覺得開心」、「標注沒辦法關，很爛，一直被騷擾。」、「希望我群組裡的人沒看到這篇」、「有人逼你用LINE？」也有人表示不管更不更新，「不更新只是不能標別人，還是會被@ALL通知的。」

實測不管有無關閉群組訊息通知，只要被用@ALL標註，鎖定畫面一樣會跳出通知。（示...
實測不管有無關閉群組訊息通知，只要被用@ALL標註，鎖定畫面一樣會跳出通知。（示意圖／聯合新聞網）

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