關靜音沒用了 LINE更新1功能 網友喊「老闆最開心」

網友發現，最近LINE更新了「@all」功能，讓他直呼超煩。（示意圖／聯合新聞網）

不少人不管是在工作上或是連絡好友都是用LINE 溝通，不知不覺就累積了幾十個群組，訊息轟炸的結果就是把群組通知關「靜音」，不過一名網友發現，最近LINE更新了一項功能讓他直呼超煩，也引起其他網友喊「（功能）要低調」、「一直被騷擾」。

一名網友在批踢踢（PTT）表示，滑手機 滑到一半，突然看到LINE來了標記通知，「但沒有顯示紅字，才發現原來Line支援『@ALL』了。」讓他抱怨這功能要去哪裡關閉，「很煩」。

實測發現，LINE日前更新功能「@ALL」，電腦版的更新版本「v7.11.0」提到「新增可同時標註群組內所有成員」，手機版也以安卓 版本優先更新，至於蘋果（Apple）電腦版和手機版暫時無法使用@ALL，但若對方仍有用此功能，一樣還是會出現通知。實測後也發現，不管有無將群組靜音，只要使用@ALL，就會「被通知」。