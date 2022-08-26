我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

影／真有「水世界」？科學家在地球100光年外發現海洋行星

編譯周辰陽／即時報導
媒體報導，科學家在距離地球100光年外發現了一個「超級地球」，懷疑很像是美國演員凱文．科斯納所主演同名科幻電影描述的「水世界」。照片翻攝：FACEBOOK / NASA Exoplanets
媒體報導，科學家在距離地球100光年外發現了一個「超級地球」，懷疑很像是美國演員凱文．科斯納所主演同名科幻電影描述的「水世界」。照片翻攝：FACEBOOK / NASA Exoplanets

邁阿密先驅報與每日郵報25日報導，科學家們在100光年外發現了一個「超級地球」（Super Earth），懷疑很像是美國演員凱文．科斯納所主演同名科幻電影描述的「水世界」（Waterworld）。

美國太空總署系外行星（NASA Exoplanets）臉書專頁指出，名為「TOI-1452 b」的行星似乎是一片大海，其大氣層與孕育生命的潛力，正是科學家們希望藉由NASA最近部署的韋伯太空望遠鏡協助解決的謎團。

根據專頁資訊與報導，由加拿大蒙特婁大學（UdeM）領導的一個國際團隊利用NASA的凌日系外行星巡天衛星（TESS）發現了「TOI-1452 b」，研究成果日前獲《天文期刊》（The Astronomical Journal）刊登，並於24日正式對外公布，NASA則迅速將其稱作「一個水的世界」。

科學家表示，地球表面70%是水，但水只占地球質量的1%。NASA報告的TOI-1452 b狀態電腦模擬顯示，「水可能占高達其質量的30%」。UdeM指出，這顆系外行星尺寸與質量比地球稍大，所在位置距其恆星夠遠，因此溫度既不會太熱、也不會太冷到液態水無法存在於地表，「天文學家相信，這可能是顆『海洋行星』，即被厚厚一層水完全覆蓋的行星」。

1995年上映的電影《水世界》將未來的地球描述成一個極地冰帽（Ice caps）融化後淹沒於水下的行星，殘存的文明退化成水上社群，居民則夢想著找到陸地。科學家們表示，「奇異而奇妙」的TOI-1452 b比地球大上近70%，「只有在很大一部分的質量是由像是水的揮發物組成時，其密度才能得到解釋」。

帶領國際團隊的博士研究生卡迪厄（Charles Cadieux）發布聲明表示，TOI-1452 b是到目前為止已經發生的海洋行星最佳候選者之一，「比起人們所預期一個如地球般基本上是由金屬跟岩石組成的行星，其半徑與質量表明密度要低很多」。

NASA 韋伯太空望遠鏡 電影

上一則

日本最難喝 奇葩「餃子汽水」 強烈滋味讓網友一喝就吐

延伸閱讀

聽過「黑洞聲音」嗎？NASA公布真實收錄2億光年外音檔

聽過「黑洞聲音」嗎？NASA公布真實收錄2億光年外音檔
NASA準備就緒 「阿提米絲1號」任務29日升空

NASA準備就緒 「阿提米絲1號」任務29日升空
半個地球外的歐洲河流乾涸 恐導致亞洲天然氣價格飆漲

半個地球外的歐洲河流乾涸 恐導致亞洲天然氣價格飆漲
蘇丹沙漠隕石 矽谷科學家首度追出來歷

蘇丹沙漠隕石 矽谷科學家首度追出來歷

熱門新聞

原本預計想養105個孩子的克莉絲提那，因為老公入獄只好中止計劃，但22個小孩已足夠她與保母們忙碌了。（取材自Instagram）

脫衣舞孃嫁富商代孕生「22寶」 老公入獄日子慘變調

2022-08-21 21:36
之前曾紅極一時的八胞胎如今都已升上八年級。(取材自Instagram)

當年靠拍A片養大八胞胎 單親辣媽：不成熟又很蠢

2022-08-19 21:20
衣索比亞航空一架波音737客機的2位機師15日在飛行途中睡著，最後被自動駕駛儀斷開的警報聲叫醒，並平安駕機降落。。(路透)

2位機師都在睡 被警報叫醒後 波音737平安降落

2022-08-19 01:05
調查顯示，全美過半企業準備裁員或凍結雇用，相形之下，穩定的工作變得十分吸引人。圖為郵局在加州招募郵差和業務人員。(Getty Images)

憂陷衰退 調查：全美約半數雇主凍結求才、準備裁員

2022-08-19 21:50
錯誤的充電習慣，也讓你的電池一下就沒電了嗎？（取材自ingimage）

5NG充電習慣「害手機電池短命」 3C達人曝最佳充電時間

2022-08-21 23:22
珍妮佛羅培茲一身氣質白紗除了讓人羨慕，她身上的珍珠珠寶，更意外成為夢幻造型的搶眼亮點。(取材自Instagram@voguemagazine）

珍妮佛羅培茲嫁小班 超巨尺碼「南洋珠」成亮點

2022-08-24 23:03

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣