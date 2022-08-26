影／真有「水世界」？科學家在地球100光年外發現海洋行星

媒體報導，科學家在距離地球100光年外發現了一個「超級地球」，懷疑很像是美國演員凱文．科斯納所主演同名科幻電影描述的「水世界」。照片翻攝：FACEBOOK / NASA Exoplanets

邁阿密先驅報與每日郵報25日報導，科學家們在100光年外發現了一個「超級地球」（Super Earth），懷疑很像是美國演員凱文．科斯納所主演同名科幻電影 描述的「水世界」（Waterworld）。

美國太空總署系外行星（NASA Exoplanets）臉書專頁指出，名為「TOI-1452 b」的行星似乎是一片大海，其大氣層與孕育生命的潛力，正是科學家們希望藉由NASA最近部署的韋伯太空望遠鏡 協助解決的謎團。

根據專頁資訊與報導，由加拿大蒙特婁大學（UdeM）領導的一個國際團隊利用NASA的凌日系外行星巡天衛星（TESS）發現了「TOI-1452 b」，研究成果日前獲《天文期刊》（The Astronomical Journal）刊登，並於24日正式對外公布，NASA則迅速將其稱作「一個水的世界」。

科學家表示，地球表面70%是水，但水只占地球質量的1%。NASA報告的TOI-1452 b狀態電腦模擬顯示，「水可能占高達其質量的30%」。UdeM指出，這顆系外行星尺寸與質量比地球稍大，所在位置距其恆星夠遠，因此溫度既不會太熱、也不會太冷到液態水無法存在於地表，「天文學家相信，這可能是顆『海洋行星』，即被厚厚一層水完全覆蓋的行星」。

1995年上映的電影《水世界》將未來的地球描述成一個極地冰帽（Ice caps）融化後淹沒於水下的行星，殘存的文明退化成水上社群，居民則夢想著找到陸地。科學家們表示，「奇異而奇妙」的TOI-1452 b比地球大上近70%，「只有在很大一部分的質量是由像是水的揮發物組成時，其密度才能得到解釋」。

帶領國際團隊的博士研究生卡迪厄（Charles Cadieux）發布聲明表示，TOI-1452 b是到目前為止已經發生的海洋行星最佳候選者之一，「比起人們所預期一個如地球般基本上是由金屬跟岩石組成的行星，其半徑與質量表明密度要低很多」。