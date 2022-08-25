iPhone 14 Pro「可拍星空、認星座」 果粉敲碗1更新

蘋果將在9月7日舉行發表會，推出iPhone 14系列新機。（歐新社）

蘋果 發表會將在9月7日美東時間下午1點登場，果迷們無不期待今年最新款的iPhone 14，而且iPhone 14 Pro可能是五年來最大的升級，搭載A16晶片 號稱「可拍出星空，還能辨認星座」，讓網友大讚「很不錯的功能」，但不少網友盼望「iPhone換成type-c」。

蘋果秋季發表會在倒數計時中，這次取消mini機型，改推出iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，而且iPhone 14 Pro是五年來最大升級，除了瀏海改成「驚嘆號」以外，還搭載超強大A16晶片，主相機升級成4800萬畫素，掀起網友討論。

果迷們大讚「手上的iPhone 13 Pro準備好了，打算換iPhone 14 Pro，有史以來最厲害的晶片，可以拍星空，還能夠辨識星座」、「能用照相機來辨認星座，是很不錯的應用」、「星空攝影！終於等到了」、「更快處理器，還有更強相機！」、「這一代還能忍住不買的就是神人」。

但也有網友敲碗「想等iPhone換成type-c」，指出「我想等type-c再換，現在用iPhone 12 pro覺得還是能等」、「type-c好處是跟別的裝置共用，還有可以外接裝置的功能」、「真心希望改成type-c」。