我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：拜登政府擬9月宣布對台軍售

台灣10月初疫情高峰降 擬大幅度開放邊境

iPhone 14 Pro「可拍星空、認星座」 果粉敲碗1更新

聯合新聞網／ 即時報導
蘋果將在9月7日舉行發表會，推出iPhone 14系列新機。（歐新社）
蘋果將在9月7日舉行發表會，推出iPhone 14系列新機。（歐新社）

蘋果發表會將在9月7日美東時間下午1點登場，果迷們無不期待今年最新款的iPhone 14，而且iPhone 14 Pro可能是五年來最大的升級，搭載A16晶片號稱「可拍出星空，還能辨認星座」，讓網友大讚「很不錯的功能」，但不少網友盼望「iPhone換成type-c」。

蘋果秋季發表會在倒數計時中，這次取消mini機型，改推出iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，而且iPhone 14 Pro是五年來最大升級，除了瀏海改成「驚嘆號」以外，還搭載超強大A16晶片，主相機升級成4800萬畫素，掀起網友討論。

果迷們大讚「手上的iPhone 13 Pro準備好了，打算換iPhone 14 Pro，有史以來最厲害的晶片，可以拍星空，還能夠辨識星座」、「能用照相機來辨認星座，是很不錯的應用」、「星空攝影！終於等到了」、「更快處理器，還有更強相機！」、「這一代還能忍住不買的就是神人」。

但也有網友敲碗「想等iPhone換成type-c」，指出「我想等type-c再換，現在用iPhone 12 pro覺得還是能等」、「type-c好處是跟別的裝置共用，還有可以外接裝置的功能」、「真心希望改成type-c」。

iPhone 晶片 蘋果

上一則

美網／德國前球后柯波兒懷孕退賽 搞笑留言：2對1不公平

延伸閱讀

美國實施晶片法 拜登簽署命令、商務部推新網站

美國實施晶片法 拜登簽署命令、商務部推新網站
美晶片法案絆腳 南韓政商界成立專案小組想對策

美晶片法案絆腳 南韓政商界成立專案小組想對策
看好電動車需求 日打造節能晶片

看好電動車需求 日打造節能晶片
中國高端手機愈貴愈好賣 400美元以上機款銷量逆勢擴張

中國高端手機愈貴愈好賣 400美元以上機款銷量逆勢擴張

熱門新聞

原本預計想養105個孩子的克莉絲提那，因為老公入獄只好中止計劃，但22個小孩已足夠她與保母們忙碌了。（取材自Instagram）

脫衣舞孃嫁富商代孕生「22寶」 老公入獄日子慘變調

2022-08-21 21:36
之前曾紅極一時的八胞胎如今都已升上八年級。(取材自Instagram)

當年靠拍A片養大八胞胎 單親辣媽：不成熟又很蠢

2022-08-19 21:20
衣索比亞航空一架波音737客機的2位機師15日在飛行途中睡著，最後被自動駕駛儀斷開的警報聲叫醒，並平安駕機降落。。(路透)

2位機師都在睡 被警報叫醒後 波音737平安降落

2022-08-19 01:05
調查顯示，全美過半企業準備裁員或凍結雇用，相形之下，穩定的工作變得十分吸引人。圖為郵局在加州招募郵差和業務人員。(Getty Images)

憂陷衰退 調查：全美約半數雇主凍結求才、準備裁員

2022-08-19 21:50
錯誤的充電習慣，也讓你的電池一下就沒電了嗎？（取材自ingimage）

5NG充電習慣「害手機電池短命」 3C達人曝最佳充電時間

2022-08-21 23:22
不沾鍋等日常用品中使用的「永久性化學物質」，因其毒性且極不容易分解，長期以來被認為嚴重影響健康。而今科學家發現用低溫和常見化學試劑降解這類汙染性化合物的突破性辦法。圖：pixabay

研究：破壞永久性化學物有解 方法簡單安全

2022-08-19 16:35

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
送信遭5隻瘋狗攻擊 佛州女郵差渾身血 送醫不治

送信遭5隻瘋狗攻擊 佛州女郵差渾身血 送醫不治
減學貸轉嫁納稅人埋單 專家：每人平均多繳2000元

減學貸轉嫁納稅人埋單 專家：每人平均多繳2000元