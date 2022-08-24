蘋果秋季發表會9月8日登場 除iPhone 14還有這4款產品

蘋果正式發出今年首場秋季發表會活動邀請函，將於美東時間9月8日下午1點登場。圖／蘋果提供

大家都猜錯了！蘋果 秋季發表會正式發出邀請函，這次一反常態，有別於以往都在周三舉辦，選在9月8日周四美東時間下午1點登場，全球果粉同樣可透過官網一同欣賞在蘋果總部Apple Park拍攝的發表會直播。

在此次發出的邀請函中，依舊極其簡短地只寫上了「Far out.」，邀請函的畫面背景則是有如宇宙銀河般閃耀著眾多星芒，蘋果這次想要帶給大家什麼「超乎尋常、妙不可言」的產品，實在是令人相當期待。

根據外媒以及3C達人們的預測，9月發表會首發亮相的應該就是大家最關注的iPhone 14全系列，據傳這一代mini型號會消失，改推出6.1吋iPhone 14、6.7吋iPhone 14 Max，以及6.1吋iPhone 14 Pro與6.7吋的iPhone 14 Pro Max，用尺寸與鏡頭數做出系列區別。

另外，還可能會同時亮相Apple Watch Series 8、新一代AirPods Pro，甚至會有Apple TV以及新款HomePod也可能一同亮相，至於近年蘋果也非常重視的iPad系列新品，則可能會另外在10月另外舉辦一場發表會來發布。