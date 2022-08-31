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二度更新亮點？iPhone螢幕「電量百分比」微調

文╱取材自聯合新聞網
蘋果釋出iOS 16 Beta 5，讓iPhone劉海螢幕版本「電量百分比」回歸，不過被網友大酸「這也算亮點？」（翻攝自macrumors）
蘋果釋出iOS 16 Beta 5，讓iPhone劉海螢幕版本「電量百分比」回歸，不過被網友大酸「這也算亮點？」（翻攝自macrumors）

蘋果（Apple）日前釋出iOS 16 Beta 5，讓擁有劉海螢幕版本的iPhone加回「電量百分比」，不過當時被網友大酸「這也算亮點？」，不久再發布iOS 16 Beta 6，蘋果又針對電量百分比做微調更新，恐怕又會引起討論。

可在低耗電模式關閉數字

據macrumors報導，蘋果發布iOS 16 Beta 6，主要著重微調功能或修復錯誤，其中iPhone的「電量百分比」又再次調整功能，可在「低耗電模式（Low Power mode）」將電量百分比顯示關閉，外媒表示，這對於不喜歡在電池圖示裡顯示數字的人來說「相當有用」。

iOS 16 Beta 5能設定不顯示電量百分比，不過若開啟「低耗電模式」下，就會強制打開電量百分比功能，無法另外關閉。而該功能當時也被不少網友酸「蘋果重新定義『亮點』」、「安卓早就有了」。

媒體先前實測發現，電量百分比的數字與電池圖示的進度圖不同步，像是電量78%的進度...
媒體先前實測發現，電量百分比的數字與電池圖示的進度圖不同步，像是電量78%的進度條卻跟100%相同，會讓使用者有「電池很滿」的錯覺。（翻攝自9to5mac）

網友驚訝：還在弄百分比？

網友仍驚訝這竟然是蘋果iOS 16的「新功能」，「不敢相信蘋果花了超過5年一直在弄電池百分比？」、「我根本不需要在99%的時間內一直看電池百分比」、「電池高於25%時，誰會在意數字有多少。」也有人建議低耗電模式不應該在充滿至電量80%時自動關閉，「希望能一直保持低耗電模式」，延長iPhone電池壽命。

圖示和百分比數字不同步

另外，媒體也提到另一項使用者困惑之處，在於測試版中的電量百分比數字與「電池圖示」的進度條不同步。正常來說，電池剩78%的進度條應該要比100%更短，但目前兩者的電池圖示進度條卻相同，會讓使用者有「電池很滿」的錯覺，直到少於20%時，電池圖示顏色才會變成紅色或是用盡。

能夠顯示電池百分比的iPhone機型：

．iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13Pro Max

．iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max

．iPhone 11 Pro、iPhone 11Max

．iPhone XS、iPhone XS Max

．iPhone X

不適用機型：iPhone 11、iPhone XR、iPhone 12 mini和iPhone 13 mini

iPhone 蘋果 iOS

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